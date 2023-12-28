Mısır ve Çin, 10 GW\'lık güneş enerjisi projesi için anlaşma imzaladı

KAHİRE, 28 Aralık (Xinhua) -- Mısırlı ve Çinli şirketler, en kalabalık Arap ülkesi olan Mısır'da yenilenebilir enerji kapasitesini artırmak ve fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak amacıyla 10 gigavatlık devasa bir güneş enerjisi projesi geliştirmek üzere Çarşamba günü bir mutabakat zaptı imzaladı.

Anlaşma, Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin huzurunda Mısır Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kurumu, Mısır Elektrik Holding Şirketi ve Çin Elektrik Enerjisi Ekipman ve Teknoloji Limited Şirketi arasında imzalandı.

Mısır kabinesinden yapılan yazılı açıklamada, "Anlaşma, devletin sürdürülebilir kalkınma planına uygun olarak, yenilenebilir enerji kapasitesini artırma ve fosil yakıt kullanımını sınırlandırma stratejisi kapsamında imzalandı" ifadesi kullanıldı.

Projenin tamamlandıktan sonra yılda 29.784 gigavat-saat temiz enerji üreterek karbondioksit emisyonlarını 14 milyon ton azaltması bekleniyor.

Açıklamada projenin, Mısır'ın yenilenebilir enerji projelerine ayrılan şebekesi olan Yeşil Koridor inisiyatifinin bir parçası olduğu ve tamamlandığında yıllık doğalgaz maliyetlerinde 1 milyar ABD dolarlık tasarruf sağlayacağı belirtildi.

Mısır Elektrik ve Yenilenebilir Enerji Bakanı Muhammed Şakir imza töreni sırasında yaptığı açıklamada, "Mısır, yenilenebilir enerjinin en üst düzeye çıkarılması, yabancı ve yerli özel sektör yatırımlarının teşvik edilmesi gibi çeşitli alanlarda elektrik sektörünün güncellenmesini amaçlayan iddialı bir program benimsiyor" dedi.

Bakan, Mısır'ın yenilenebilir kaynaklardan elektrik üretimini 2030 yılına kadar yüzde 42'ye çıkarmayı hedeflediğini vurguladı. Şakir ayrıca projenin Mısır ile Çin arasındaki "güçlü ve verimli işbirliğinin" bir sembolü olduğunu dile getirdi.