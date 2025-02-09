Mısır ve Çin İşbirliği Güçleniyor - Son Dakika
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Mısır ve Çin İşbirliği Güçleniyor

Mısır Meclis Başkanı Yardımcısı, Çin'in 2024-2030 sanayi stratejisinde kritik bir rol oynayacağını belirtti.

09.02.2025 12:30
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KAHİRE, 9 Şubat (Xinhua) -- Mısır Meclis Başkanı Yardımcısı Muhammed Ebu El-Enein, Mısır'ın 2024-2030 sanayi stratejisinin güçlendirilmesinde Çin'in önemli rol oynayabileceğini söyledi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de cumartesi günü düzenlenen 11. Akhbar El Youm ekonomi konferansı çerçevesinde Xinhua'ya konuşan Ebu El-Enein, "Çin sanayi alanında önemli bir ortak ve Mısır'ın sanayi stratejisinin başarıya ulaşmasında kesinlikle önemli rol oynayabilir" dedi.

Çin'in çeşitli sanayi sektörlerinde Mısır'a verdiği desteğin altını çizen yetkili, Mısır'da faaliyet gösteren birçok önde gelen Çinli şirketin Mısır ekonomisine büyük değer kattığını belirtti.

Ebu El-Enein, "İki ülke arasındaki geleceğin endüstrileri ve yapay zekaya yönelik işbirliğinin teknik açıdan genişlemesini ve bunun Mısır ekonomisinin yeniden canlanmasına tüm yönleriyle katkı sağlamasını umuyorum" dedi.

Yetkili ayrıca Çin'in şu anda ülkede otomobil fabrikaları açarak Mısır'ın otomobil sektörünün yerelleştirmesine yardımcı olduğuna işaret etti.

"Çin, Afrika ve Avrupa arasında bağlantı noktası olarak Mısır'ın coğrafi konumundan faydalanabilir" diyen yetkili, "Çin, Mısır ile bölge ve Avrupa'daki birçok ülke arasında imzalanan ve Mısır'da üretilen Çin ürünleri için yeni pazarlar açan anlaşmalardan da faydalanabilir" dedi.

Akhbar El Youm ekonomi konferansı, uzmanların, iş dünyası temsilcilerinin ve hükümet yetkililerinin ekonomik görüş ve fikir alışverişinde bulunduğu her yıl düzenlenen bir platform.

Kaynak: Xinhua

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