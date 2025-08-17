Mısır ve Filistin, Gazze İçin Birlikte Çalışacak - Son Dakika
Mısır ve Filistin, Gazze İçin Birlikte Çalışacak

17.08.2025 23:33
Mısır Başbakanı Medbuli, Gazze'de savaşın sona ermesi için Filistinli mevkidaşıyla görüştü.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, Filistinli mevkidaşı Muhammed Mustafa'ya, Gazze'deki savaşın sona ermesi için çalıştıklarını ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine de karşı olduklarını iletti.

Mısır Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Medbuli, Mustafa ile Yeni El-Alemeyn kentindeki hükümet binasında bir araya geldi.

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede Medbuli, Mısır'ın Filistin davası konusundaki duruşunun ve Filistinlilere verdiği desteğin değişmediğini yineledi.

Medbuli, Filistinlilerin topraklarından sürülmesini ve bu toprakları yaşanılmaz yerlere dönüştürmeyi hedefleyen plan ve girişimler ile yerleşim birimlerini genişletme politikasını kesin bir şekilde reddettiklerini dile getirdi.

Mısır'ın, savaşın sona ermesi ve Gazze'ye insani yardım ulaştırılması amacıyla uluslararası platformlardaki temaslarını ve Katar ile ABD'yle birlikte yürüttüğü arabuluculuk çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Medbuli, Batı Şeria ve Gazze'deki Filistin topraklarının Filistin yönetimi altında birleşmesini istediklerini aktardı.

Mustafa ise İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının durması, sınır kapılarının açılması ve Batı Şeria'da Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek planlara engel olmak için Filistin-Mısır ve diğer Arap ülkeleriyle koordinasyonun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Başbakanı, Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile de bir araya gelerek Mısır'da düzenlenmesi beklenen Gazze'nin yeniden imarı konulu konferansın ayrıntılarını görüştü.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

