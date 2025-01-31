Mısır ve Irak'tan 12 Anlaşma

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Mısır ile Irak, ticaret başta olmak üzere çeşitli alanlarda 12 işbirliği anlaşmasına imza attı.

Mısır haber ajansı MENA'da yer alan habere göre, Mısır Başbakanı Mustafa Mebduli ve Irak Başbakanı Muhammed es-Sudani, Bağdat'ta ortak basın toplantısı düzenledi.

Mebduli, buradaki konuşmasında, Mısır-Irak Ortak Yüksek Komitesi'nin üçüncü oturumunun toplantılarının yapıldığını belirterek, toplantılarda kardeş ülkelerle ikili ilişkilerde çeşitli alanlarda anlaşmalar sağlandığını bildirdi.

Filistinlilerin ülkelerinden başka bir ülkeye gönderilmesini asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Mebduli, Arap ülkelerinin karşı karşıya olduğu zorluklar konusunda Mısır ve Irak'ın vizyonları arasında tam bir mutabakat olduğunu belirtti.

Sudani de "Irak ile Mısır arasında işbirliğinin, ticari, ekonomik, kalkınma, kültürel ve bilimsel alışveriş için verimli bir zemin" oluşturduğunu ifade ederek, iki ülkenin Haziran 2023'te 11 mutabakat zaptı imzaladığını, ulaşım, yerel kalkınma, ticaret, silo bakımı ve iletişimin aralarında bulunduğu birçok alanda 12 mutabakat zaptı daha imzalayarak işbirliklerini güçlendirdiğini kaydetti.