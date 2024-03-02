Mısır ve Katar, 6 işbirliği anlaşması imzaladı

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Mısır ve Katar, çeşitli alanlarda 6 işbirliği anlaşması imzaladı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen, Mısır ile Katar arasında yürütülen ortak komite toplantılarının beşincisi sona erdi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin başkanlığında düzenlenen toplantıda 6 anlaşma imzalandığı kaydedildi.

Açıklamada, imzalanan anlaşmaların, diplomasi, hukuk ve yatırımın yanı sıra eğitim ve sosyal dayanışma gibi alanları kapsadığı ifade edildi.

Bakanların, çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki isteğini vurguladığı belirtilen açıklamada, Gazze'de derhal ateşkes sağlanması, mahsur kalan sivillerin korunması ve bölgeye insani yardımların engelsiz bir şekilde girmesi için harcanan çabaların görüşüldüğü kaydedildi.