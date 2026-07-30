Mısır ve Libya’dan İşbirliği Adımı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe iki ülke arasında işbirliğinin geliştirilmesini ve Libya'da istikrarın desteklenmesi konularını ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Sisi ile Dibeybe'nin Mısır'ın el-Alemin kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli'nin de katıldığı toplantıda, iki ülke işbirliğini geliştirmenin yollarının ele alındığı aktarıldı.

Görüşmede tarafların elektrik, enerji, altyapı ve sektörlerde işbirliğini güçlendirmek için çaba sarf etmek ve iki ülke arasındaki ticaret hacmini artırmak için çalışmak konularında mutabık kaldığı kaydedildi.

Sisi'nin ülkesinin "Libya'nın istikrar ve refahının desteklenmesi ile birliğin ve toprak bütünlüğünün korunması konusundaki kararlılığını" teyit ettiği aktarıldı.

Dibeybe'nin ise iki ülkede kalkınma ve refahı sağlamak amacıyla tüm alanlarda ilişkileri daha ileriye taşıma çalışmalarının sürdürülmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

Dibeybe'nin ayrıca, Mısır'ın Libya'nın güvenlik ve istikrarını destekleyen tutumunu takdir ettiği ve Kahire'nin bu tutumunun iki ülke ve halk arasındaki tarihi bağların derinliğini yansıttığını ifade ettiği kaydedildi.