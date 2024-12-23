Mısır ve Rusya'dan Suriye ve Gazze Toplantısı - Son Dakika
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Mısır ve Rusya'dan Suriye ve Gazze Toplantısı

Mısır ve Rusya, Suriye ve Gazze'deki durumu ele aldı, uluslararası işbirliğine vurgu yaptı.

23.12.2024 14:06
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KAHİRE, 23 Aralık (Xinhua) -- Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki gelişmeleri ve Gazze Şeridi'ndeki durumu ele aldı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre bakanlar, pazar günü yapılan görüşmede Suriye'ye destek verilmesi için uluslararası işbirliğinin yanı sıra ülkenin egemenliği, birliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi. Suriye'ye mevcut geçiş döneminde yardımcı olmak için tüm aktif tarafların koordineli çaba göstermesi çağrısı da yapıldı.

Açıklamaya göre iki bakan, sağlanacak her türlü desteğin, toplumun tüm kesimleri ve bileşenlerini kapsayarak tüm Suriye halkının çıkarlarına öncelik vermesi gerektiğini vurguladı. Bu desteğin ayrıca Suriye'de istikrarın yeniden sağlanması ve halkın güvenliği, geleceği ve yeteneklerinin korunmasını amaçlayan, Suriye liderliğindeki kapsamlı bir siyasi süreci kolaylaştırması gerektiğine de dikkat çekildi.

Gazze'deki durumu da değerlendiren Abdulati, kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların güvenli şekilde ulaştırılmasını sağlamak üzere acil ve kalıcı bir ateşkes sağlanması için Mısır'ın yürüttüğü yoğun diplomatik çabaları ana hatlarıyla belirtti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Mısır ve Rusya'dan Suriye ve Gazze Toplantısı - Son Dakika

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