Mısır ve Sierra Leone Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Sierra Leone Cumhurbaşkanı Maada Bio ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi, ülkesini ziyaret eden Bio ile başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirme ve güçlendirmenin yanı sıra Gazze'deki savaşın durdurulması ve Nil sularının yönetimi ele alındı.

Sisi, düzenlenen ortak basın toplantısında, Gazze'de acil, kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Abdulfettah es-Sisi, "Adil ve kalıcı bir barış için müzakerelerin yeniden başlatılması, Filistin halkının meşru haklarının korunması ve 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulması şarttır." dedi.

Sisi, "Nil, Mısır için varoluşsal bir meseledir ve Nil Havzası ülkeleri arasında ortak çıkarları koruyacak bir uzlaşı sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.

Görüşmede ayrıca iki ülke arasında ekonomi ve yatırım alanlarında iş birliğinin hızlandırılması konusunda mutabakata varıldığı bildirildi.

Mısır ve Sudan, Etiyopya'nın Nil üzerinde inşa ettiği barajın, bağlayıcı bir anlaşma olmaksızın doldurulmasına ve işletilmesine karşı çıkıyor. Kahire ve Hartum, Nil'den kendilerine düşen su payının kesintiye uğramasından endişe ederken, Addis Ababa, barajın zararsız olduğunu savunuyor ve resmi bir anlaşma imzalamaya yanaşmıyor.