Mısır Yeniden İmar Konferansına Ev Sahipliği Adayı

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Mısır, Gazze Şeridi'nde beklenen ateşkesin ardından düzenlenmesi planlanan yeniden imar konferansına ev sahipliğine aday olduğunu açıkladı.

Mısır'da yayın yapan "El-İhbariye" televizyon kanalına göre, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesini ziyaret eden Lüksemburg Dışişleri Bakanı Xavier Bettel ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Gazze'de ateşkese varılması için siyasi iradenin ortaya çıkma zamanının geldiğini söyleyen Abdulati, "Ateşkes sonrasında uluslararası yeniden imar konferansı için şartlar oluştuğunda Mısır buna ev sahipliği yapmaya hazırdır." dedi.

Hamas Hareketi de bugün yaptığı açıklamada, Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda Katar'da devam eden müzakerelerde son aşamaya gelindiğini duyurmuştu.