Mısır'da 151 İhtiyati Tutuklu Serbest Bırakıldı

Güncel

Mısır yönetiminin, ihtiyati tutuklu 151 kişiyi serbest bıraktığı bildirildi.

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, "Ulusal Diyalog Konseyi", ihtiyati tutuklulardan 151 kişinin serbest bırakılması yönünde öneride bulundu.

Konseyin önerisi doğrultusunda Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin onayıyla 151 ihtiyati tutuklu serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan kişilerin hangi suçlamayla tutuklu bulunduğuna dair bilgiye haberde yer verilmedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, 21 Nisan 2023'te ülkede siyasi diyalog başlatma niyetinde olduğunu söylemiş, ardından 24 Nisan 2023'te Af Komitesi aktif hale getirilmiş ve Ulusal Diyalog Konseyi kurulmuştu.

Sisi'nin ilan ettiği ve Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) dışındaki tüm kesimleri kapsayan ulusal diyalog sürecinin ilk toplantısı 5 Temmuz 2023'te, ikincisi 19 Temmuz 2023'te Kahire'de yapılmıştı.

Nisan 2023'ten bugüne kadar yargı kararı ya da Cumhurbaşkanlığı affıyla serbest bırakılanların sayısı 1000'i geçti.

Mısır yasalarına göre, Cumhuriyet Savcısı tutukluları serbest bırakma yetkisine, Cumhurbaşkanı ise kesin hükümlerle mahkum edilenler için cezanın tamamını veya bir kısmını affetme hakkına sahip.