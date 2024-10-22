Mısırlı Bakan Kocaeli'yi Ziyaret Etti

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Mısır Konut ve Kentsel Gelişim Bakanı Sherif Magdy Ahmed ve beraberindeki heyet, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Makine İhtisas OSB Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu'nun eşlik ettiği Mısırlı Bakan Ahmed, Bakan Yardımcısı Dr. Sayed İsmail Ahmed, İçme Suyu ve Sıhhi Drenaj Merkezi İdaresi Başkanı Ahmed Abdelkader Ahmed, Badr Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mısırlı müteahhit ve yatırımcı Mohamed Nabil Selim, Vali Aktaş'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Vali Aktaş, ziyaretlerinden dolayı Mısırlı Bakan Ahmed ve beraberindekilere teşekkür etti.