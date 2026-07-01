Mişustin ve Paşinyan Telefonda Görüştü

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefon görüşmesi yaptı.

Rus hükümetinin basın servisinden yapılan açıklamada, Mişustin ile Paşinyan'ın telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Her iki başbakan ticaret, ekonomi, bilim, teknoloji, kültür ve insani alanlarda Rus-Ermeni işbirliğinin güncel konularını görüştü." ifadesi kullanıldı.

Rusya, son dönemde Ermenistan'dan balık, çiçek, sebze ve meyve ithalatına kısıtlamalar getirirken, iki ülke yetkililerinin karşılıklı eleştirel açıklamaları dikkati çekiyordu.

Son olarak, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan'ın Avrupa Birliği'ne girmesi halinde, Rus pazarına gönderdiği ürünler için Avrasya Ekonomik Birliği standartlarının geçerli olmayacağını açıklamıştı.