MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu\'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.03.2026 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıkoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Suriye İstihbarat Servisinin çalışması sonucu, Türkiye'ye karşı casusluk faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Önder Sığırcıkoğlu Suriye-Lübnan sınırında yakalandı.

12 yıldır firari olan Sığırcıkoğlu, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara TEM Şube Müdürlüğü koordinesinde adli mercilere teslim edildi.

ÖNDER SIĞIRCIKOĞLU KİMDİR?

Önder Sığırcıkoğlu'nun adı, 2011 yılında Suriyeli muhalif asker Hüseyin Harmuş'un Hatay’da bulunduğu sırada kaçırılarak Suriye rejimine teslim edilmesi olayında kamuoyuna yansımıştı. Bu olayda Sığırcıkoğlu’nun rol aldığı yönünde suçlamalar ortaya atılmış ve konu yargıya taşınmıştı. Tutuklu bulunduğu cezaevinden kaçan Önder Sığırcıkoğlu, 12 yıldır firariydi.

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • ahmet3353 ahmet3353:
    valla helal olsun bu savaş ortamında Lübnan'da git bu şeref...i yakala getir büyük bir başarı emeği geçenlere teşekkür ederim ülkenin büyüklüğü gücü böyle durumlarda da belli olur.bidaha helal olsun ???????????? 94 7 Yanıtla
    ökkeş Kalem ökkeş Kalem:
    Klasik akp li haberi oku Suriye yakalamış bize teslim etmiş :) 6 30
    Erhan BOSTAN Erhan BOSTAN:
    bak bu habere CHP li olanlar çok üzülmüş 6 0
    1234 1234:
    bunu savunuyor herhalde son dk yayinlamiyor yorumlari 0 4
  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    12 yıl sonra :) 9 40 Yanıtla
  • Emi Emii Emi Emii:
    Şu ortamda sınırlarını koruyabilene helal olsun,büyük başarı????. 33 2 Yanıtla
  • Osman Dönmez Osman Dönmez:
    Allah devletimizden isrihbarat servislerinden jandarma ve polisten ve ali kamu amme hizmeti gören vergi veren üreten herkesten razı olsun,yemiz iş çıkartmışlar ellerine sağlık 19 2 Yanıtla
  • Fahri Sağgül Fahri Sağgül:
    Hain sığıroğlu yakalanmış. 0 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 17:53:11. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.