MIT, Apollo 11 yazılım ekibine liderlik eden Hamilton'ın 90 yaşında öldüğünü duyurdu

ABD'nin Apollo 11 misyonunda Ay'a inişi mümkün kılan yazılımın geliştirilmesinde öncü rol oynayan bilgisayar bilimci Margaret Hamilton, 90 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre daha önce görev yaptığı kurum olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) yapılan açıklamada Hamilton'ın 30 Eylül'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hamilton'ın çalışmalarını anlatmak için "öncü" ve "zamanının ilerisinde" ifadelerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yazılım mühendisliği henüz yaygın bir alan haline gelmeden önce Hamilton'ın bu alanda çalıştığına iişaret edildi.

Hamilton, 1959'dan 1970'lerin ortalarına kadar MIT'de çalıştı ve burada Yazılım Mühendisliği bölümünü yönetti.

Bu dönemde Hamilton, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Apollo 11 projesinde kullanılacak uçuş yazılımlarını geliştiren ve test eden mühendis ekibine liderlik etti.

Söz konusu yazılım, 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a inmesine yardımcı oldu.

1936'da Indiana eyaletinde doğan Hamilton, 1955'te Michigan Üniversitesinde matematik eğitimi almaya başladıktan sonra Earlham College'a geçti ve 1958'de matematik lisansını tamamladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bilim ve uzay araştırmalarına katkıları dolayısıyla 2016'da Hamilton'a "Başkanlık Özgürlük Madalyası" vermişti.