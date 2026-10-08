MIT, Apollo 11 yazılım ekibine liderlik eden Hamilton'ın 90 yaşında öldüğünü duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MIT, Apollo 11 yazılım ekibine liderlik eden Hamilton'ın 90 yaşında öldüğünü duyurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin Apollo 11 misyonunda Ay'a inişi sağlayan uçuş yazılımının geliştirilmesine öncülük eden bilgisayar bilimci Margaret Hamilton, 90 yaşında hayatını kaybetti. MIT, Hamilton'ın 30 Eylül'de öldüğünü duyurdu; Hamilton 2016'da Başkanlık Özgürlük Madalyası almıştı.

ABD'nin Apollo 11 misyonunda Ay'a inişi mümkün kılan yazılımın geliştirilmesinde öncü rol oynayan bilgisayar bilimci Margaret Hamilton, 90 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'nin haberine göre daha önce görev yaptığı kurum olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünden (MIT) yapılan açıklamada Hamilton'ın 30 Eylül'de hayatını kaybettiğini duyurdu.

Açıklamada, Hamilton'ın çalışmalarını anlatmak için "öncü" ve "zamanının ilerisinde" ifadelerinin yetersiz kalacağı belirtilerek, yazılım mühendisliği henüz yaygın bir alan haline gelmeden önce Hamilton'ın bu alanda çalıştığına iişaret edildi.

Hamilton, 1959'dan 1970'lerin ortalarına kadar MIT'de çalıştı ve burada Yazılım Mühendisliği bölümünü yönetti.

Bu dönemde Hamilton, ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) Apollo 11 projesinde kullanılacak uçuş yazılımlarını geliştiren ve test eden mühendis ekibine liderlik etti.

Söz konusu yazılım, 1969'da Amerikalı astronotlar Neil Armstrong ve Buzz Aldrin'in Ay'a inmesine yardımcı oldu.

1936'da Indiana eyaletinde doğan Hamilton, 1955'te Michigan Üniversitesinde matematik eğitimi almaya başladıktan sonra Earlham College'a geçti ve 1958'de matematik lisansını tamamladı.

Eski ABD Başkanı Barack Obama, bilim ve uzay araştırmalarına katkıları dolayısıyla 2016'da Hamilton'a "Başkanlık Özgürlük Madalyası" vermişti.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriMargaret HamiltonBilgisayarTeknolojiYazılımGüncelEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İzmir’de Cemil Tugay protestosunda gerginlik Vatandaşlardan YENİ Parti’ye soğuk duş İzmir'de Cemil Tugay protestosunda gerginlik! Vatandaşlardan YENİ Parti'ye soğuk duş
Montella’nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar Montella'nın 1 günlük kazancı, asgari ücretlinin 1 yıllık maaşı kadar
Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul’da çöken binanın üst 2 katı kaçak Maltepe Belediye Başkanı Köymen: İstanbul'da çöken binanın üst 2 katı kaçak
Eğlence mekanında çatışma 1’i polis 2 kişi öldü Eğlence mekanında çatışma! 1'i polis 2 kişi öldü
Kamera tribüne döndü, hayatı değişti Herkes onu konuşuyor Kamera tribüne döndü, hayatı değişti! Herkes onu konuşuyor
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
11:33
Trabzonspor’dan 30 milyon euroya gitmişti Şimdi Galatasaray istiyor
Trabzonspor'dan 30 milyon euroya gitmişti! Şimdi Galatasaray istiyor
11:17
24 yıl sonra bir ilk ABD’den gelen haber piyasaları sarstı
24 yıl sonra bir ilk! ABD'den gelen haber piyasaları sarstı
11:01
Arda Turan bombası Son dakika olarak duyurdular
Arda Turan bombası! Son dakika olarak duyurdular
10:43
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu
KPSS sonucuna bakan kadın gözyaşlarına boğuldu: Şaka mı bu?
10:33
İstanbul’da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
İstanbul'da çöken binada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi aranıyor
09:29
Canına kıyan ’Trafik Ablası’yla ilgili kahreden ayrıntı
Canına kıyan 'Trafik Ablası'yla ilgili kahreden ayrıntı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 11:42:23. #.0.3#
SON DAKİKA: MIT, Apollo 11 yazılım ekibine liderlik eden Hamilton'ın 90 yaşında öldüğünü duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei