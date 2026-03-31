MİT Başkanı Kalın, Hamas Heyeti ile Görüştü

31.03.2026 22:30
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Ankara’da ardı ardına önemli görüşmeler gerçekleşti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, FİLİSTİN DEVLET BAŞKAN YARDIMCISINI KABUL ETTİ

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkan Yardımcısı Hüseyin eş-Şeyh'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı düzenlendi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

MİT BAŞKANI KALIN, HAMAS SİYASİ BÜROSU MÜZAKERE HEYETİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

Söz konusu görüşmenin ardından ise Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Gazze'de devam eden İsrail saldırıları ve süregelen insani kriz ile Batı Şeria'da yaşanan yerleşimci terörü ve Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya uygulanan kısıtlamalar gündeme geldi.

İsrail'in, Gazze Barış Planı'nın birinci aşamasından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesinin sağlanması gerektiğinin altı çizilen görüşmede, Gazze Barış Planı'nın ikinci aşamasının uygulanmasına dair detaylı değerlendirmeler yapıldı.

Hamas heyeti, Türkiye'nin Gazze'de barışın sağlanması için bugüne kadar gösterdiği çabalardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
