MİT Başkanı Kalın Şam'da Emevi Camii'nde - Son Dakika
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MİT Başkanı Kalın Şam'da Emevi Camii'nde

İbrahim Kalın, Şam'daki Emevi Camii'nde namaz kıldı, korumalarıyla görüntülendi.

12.12.2024 19:29
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(ANKARA) - MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da Emevi Camii'nde görüntülendi. Kalın'ın Emevi Camii avlusuna korumaları eşliğinde çıktığı görüldü. Kalın'ın Emevi Camii'nde namaz kıldığı belirtildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'ın başkenti Emevi Camii'nde görüntülendi. Paylaşılan görüntülerde Kalın'ın Emevi Camii kapısından korumaları eşliğinde çıkarak camiinin avlusuna giriş yaptığı görülüyor. Emevi Camii'nde namaz kıldığı aktarılan Kalın'ın camiden çıkış görüntüleri bölgede bulunan Türk televizyon ekipleri tarafından paylaşıldı.

Kalın'ın etrafını dört bir yandan saran korumaların bir kısmının çelik yelekli olduğu ve uzun namlulu otomatik silahlar taşıdığı görüldü. Bir kısmı kar maskeli olan korumaların, Kalın'ın etrafında toplanarak görüntü almaya çalışan kalabalığın MİT Başkanı ile arasındaki mesafeyi korumaya çalıştığı görüntülere yansıdı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel MİT Başkanı Kalın Şam'da Emevi Camii'nde - Son Dakika

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