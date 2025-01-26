MİT Başkanı Kalın Şam'da Önemli Görüşmeler Yaptı

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(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Şam'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Şam'a da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin yeni yönetiminin lideri Ahmed Şara, Suriye, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve Suriye İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap ile bir araya geldi.