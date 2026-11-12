MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu için ölümünün 15. yılında İstanbul'da dua edildi

MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu için ölümünün 15. yılında İstanbul'da dua edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MİT eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul Ümraniye'deki Kocatepe Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Kozinoğlu'nun ailesi kabirde bir araya gelerek Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.
Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) eski görevlisi Kaşif Kozinoğlu, ölümünün 15. yılında İstanbul'daki kabri başında anıldı.
Kozinoğlu'nun ailesi, Ümraniye Kocatepe Mezarlığı'nda bir araya geldi.
Merhumun kabri başında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.
Kaynak: AA
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