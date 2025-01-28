MİT, Gençler İçin Yeni Kariyer Videosu Yayınladı - Son Dakika
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MİT, Gençler İçin Yeni Kariyer Videosu Yayınladı

MİT, Gençler İçin Yeni Kariyer Videosu Yayınladı

Milli İstihbarat Teşkilatı, kariyer hayali kuran gençler için 'Bu kariyer bir hayal ürünü değil' temalı bir video yayınladı. Videoda MİT'in farklı uzmanlık alanları ve işleyişi anlatılıyor.

28.01.2025 11:27  Güncelleme: 12:10
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, MİT bünyesinde kariyer yapma hayali kuran gençlere yönelik kariyer videosu yayınladı.

Yurt içinde ve sınır ötesinde birçok başarılı operasyona imza atan MİT'te kariyer yapmak birçok gencin hayali. MİT, o hayal için 'Bu kariyer bir hayal ürünü değil' ana teması ile yeni bir kariyer videosu yayınladı. MİT'in kariyer videosu; cep telefonuna 'MİT personel alacak' son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin MİT'te çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor. Videoda, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor. Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak bir çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

KRİPTO MESAJLI KARİYER VURGUSU

MİT, yeni videosuyla istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor. Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor. Videoda kriptolojiye de yer verildi. Genç beyinlere 'Sezar şifreleme' ve 'HTML kodlama' yöntemi ile çözecekleri bir mesaj verildi. Ayrıca, videoda mesajın bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı '25'inci kare' tekniği de kullanıldı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Politika, Güvenlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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