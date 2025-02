MİT'in 2024 Faaliyet Raporu Açıklandı

Güncel

(ANKARA) - Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Raporun sunuş yazısını kaleme alan MİT Başkanı İbrahim Kalın, MİT'in 2024 yılında gerçekleştirdiği çalışmalarıyla ilgili bilgiler verdi. Kalın, MİT'in sadece Türkiye'de değil, sınır dışındaki en kritik noktalarda da "oyun kurucu" rolünü başarıyla gerçekleştiğini aktardı.

MİT'in 2024 yılı faaliyet raporu yayımlandı. MİT Başkanı Kalın, faaliyet raporunun sunuş yazısına Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Biz bütün Türk Milleti'nin hizmetkarıyız" sözüyle başladı. Kalın'ın sunuş yazısından öne çıkanlar şöyle:

"Devlet istihbaratının istihsali ve milli menfaatlerin korunması amacıyla tüm kaynak ve imkanlarını seferber eden Milli İstihbarat Teşkilatı, 'Vatan İçin Her An Her Yerde' şiarıyla ivme kazandırdığı faaliyetleriyle; sadece ülkemizde değil, sınırlarımız dışında da en kritik noktalarda, oyun kurucu rolünü bir kez daha başarılı şekilde tesis ederken ülkemizin stratejik çıkarlarının istihbarat ve diplomasi eş güdümünde güvence altına alınmasına da tüm imkanlarıyla hizmet etmiştir. Bu kapsamda ülkemizin yanı sıra farklı coğrafyalarda karşı karşıya kalınan tehditler, sahadaki operasyonel faaliyetler ve derinleştirilen çok taraflı istihbarat diplomasisi çalışmalarıyla bertaraf edilmiştir."

"MİT, Suriye'nin toprak bütünlüğünü yakından takibi sürdürecek"

Kalın, Suriye'deki yeni dönemi de değerlendirerek, "2024 yılının son günlerinde bölgemizde tarihin seyrini değiştirecek nitelikte bir etki oluşturan Suriye'deki gelişmeler, ülkemizin şanlı tarihi boyunca mazlumun yanında zalimin karşısında olma düsturunun ve Suriye halkının yanında olma azminin bir tecellisi olmuştur. Suriye sahasındaki başarılarını, yürüttüğü istihbarat diplomasisi faaliyetleri ile taçlandırarak devletimizin sahada ve masada çok kıymetli kazanımlar elde etmesinin önünü açan teşkilat, bölgede yeni sınamaları beraberinde getirecek yeni konjonktür karşısında, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliği temelinde yeniden inşa sürecini yakından takip etmeyi sürdürecektir" yorumunu yaptı.

Gazze'deki kalıcı ateşkes arayışlarına devam edileceğini kaydeden Kalın, "Gazze'de süren çatışmaların sebep olduğu büyük insani kriz ve tüm çağrılara rağmen önüne geçilemeyen insanlık dramının son bulması için, 'Adalet Olmadan Barış Olmaz' şiarını benimseyen teşkilat; kalıcı ateşkes, Filistin iç uzlaşısı ve iki devletli çözüm konularında ilgili tüm aktörlerle yoğun temaslarını 2024 yılında sürdürmüştür. Gazze meselesi, 2025'te de uluslararası gündemin ana maddelerinden biri olmayı sürdürecektir" dedi.

Kalın, sunuşunda "Terörsüz Türkiye" vurgusu yaparak, şunları kaydetti:

"2024 yılı boyunca güvenlik güçleriyle koordineli şekilde; terör örgütlerinin ve organize suç yapılarının faaliyetlerini akamete uğratan çok sayıda müşterek operasyona imza atılmıştır. PKK/KCK, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DHKP/C gibi farklı ideolojilere ve dış desteğe sahip terör örgütlerinin tüm çabalarına 'Terörsüz Türkiye' ideali doğrultusunda geçit verilmemiştir. PKK/KCK ile mücadelede; nokta operasyonlar ile hedef unsurların etkisiz hale getirilmesi, kritik öneme sahip tesislerin imha edilmesi ve örgütün hareket tarzının deşifre edilmesi neticesinde örgüte büyük darbe vurulmuştur. Ayrıca her geçen gün gelişen operasyonel kabiliyetler kapsamında, ülkemizde gerçekleşen terör eylemlerinin faillerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda örgüt unsurunun yurt dışından ülkemize getirilmesi sağlanmıştır."