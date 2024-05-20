MIT Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in İzmit'teki Kreşin Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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MIT Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in İzmit'teki Kreşin Açılışı Gerçekleştirildi

MIT Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren\'in İzmit\'teki Kreşin Açılışı Gerçekleştirildi

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in ismini taşıyan İzmit'teki kreş, İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen törenle açıldı. Kreşin açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, çocukların eğitimlerini destekleyerek hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını belirtti. Canan Dağdeviren ise kendisi için harika bir motivasyon kaynağı olan kreşin konforlu ve renkli olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade etti.

20.05.2024 16:47
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Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Medya Sanatları ve Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren, İzmit'te ismini taşıyan kreşin açılışını gerçekleştirdi.

İzmit Belediyesi tarafından yapılan ve Canan Dağdeviren'in adı verilen Tüysüzler Mahallesi'ndeki kreş, törenle açıldı.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, törende yaptığı konuşmada, kentteki çocukların eğitimlerini destekleyerek hayatlarına dokunmaya çalıştıklarını söyledi.

Açılışını gerçekleştirdikleri kreşe Canan Dağdeviren'in adını vermek istediklerini belirten Hürriyet, burada yetişen çocukların onu rol model alarak belki bilim insanı olacaklarını kaydetti.

Kreşlerin sayısını var güçleriyle arttırmaya çalıştıklarını aktaran Hürriyet, böylece eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalıştıklarını ifade etti.

Canan Dağdeviren de eğitimin ilk aşaması olan bir kreşe isminin verildiğini görmenin genç bir bilim insanı için harika bir motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi.

Kocaeli'de büyümüş biri olarak tekrar buraya gelmiş olmasının kendisi için çok güzel olduğunu belirten Dağdeviren, "Sınıfları gezdim, öğretmenlerle tanıştım. Küçük öğrencilerle tanıştım. Geleceğin büyükleriyle tanıştım. Çok keyifli bir gündü. Özellikle yeni anne olmuş biri olarak da bu okulun bu kadar konforlu olmasına, renkli olmasına herkesi kapsayıcı olmasına inanılmaz mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

"Umarım benim ismimi duyan, benim ismimi gören herkes araştırır. Çocuklarına ilham kaynağı olmasını sağlar." diyen Dağdeviren, şunları kaydetti:

"Ben bir taneydim ama biliyorum birçok Canan ve Can var aramızda ve olmaya da devam edecek. Türkiye'nin dünyanın her bir yanında güzel işler yaparak, güzel ve yalnız ülkemizi temsil edeceğiz ve daha da güzel işlere imza atacağız diye düşünüyorum."

Tüysüzler Mahallesi muhtarı Songül Yalçın da kreşin yapılmasında katkısı olanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Canan Dağdeviren'in ismi verilen çocuk evinin açılış kurdelesi kesildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MIT Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in İzmit'teki Kreşin Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: MIT Öğretim Üyesi Canan Dağdeviren'in İzmit'teki Kreşin Açılışı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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