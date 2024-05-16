MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'lı teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlediği operasyonla PKK/KCK'lı teröristler Ahmet Bayar ve Ahmed İbrahim El Ahmed'i etkisiz hale getirdi. MİT, teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgelerine saldırı hazırlığı yaptığını tespit etti. Ahmet Bayar, terör örgütüne 2012'de katılmış ve Suriye'de faaliyet göstermişken, Ahmed İbrahim El Ahmed ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi almıştır.

16.05.2024 08:45
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Ahmet Bayar ile Ahmed İbrahim El Ahmed'i, Irak'ın Hakurk bölgesindeki operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, terör örgütü PKK/KCK mensupları "Tufan Koçer" kod adlı Ahmet Bayar ile "Mervan Zerevan" kod adlı Ahmed İbrahim El Ahmed'in, Türk Silahlı Kuvvetleri üs bölgesine sızmaları için talimat aldıklarını tespit etti.

Bunun üzerine Irak'ın Hakurk bölgesinde düzenlenen operasyon sonucunda, eylem hazırlığındaki teröristler Bayar ve El Ahmed etkisiz hale getirildi.

"Tufan Koçer" kod adlı terörist Bayar'ın, terör örgütü PKK'ya 2012'de katıldığı, geçmişte Suriye'de faaliyet gösterdiği ve üst düzey örgüt mensuplarının korumalığını yaptığı, Suriyeli "Mervan Zerevan" kod adlı terörist El Ahmed'in ise 2014'te Kandil'de suikast eğitimi aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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