MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'lı teröristleri etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi. MİT, teröristlerin örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını taşıdıklarını tespit etti ve operasyon kararı aldı. Teröristlerin 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyinde terörist faaliyetlerde bulundukları belirlendi.

24.05.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk'ta Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) harekat bölgesine saldırı hazırlığındaki PKK/KCK'lı teröristler Nujiyan İsyan kod adlı Hadice Kaya ve Suriye vatandaşı Diljin Azadi kod adlı Heva Kivelçek'i etkisiz hale getirdi.

Edinilen bilgiye göre, MİT, teröristler Kaya ve Kivelçek'in, örgüt yöneticilerinin Hakurk'taki TSK harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine iki terörist, MİT tarafından izlenmeye başlandı.

MİT'in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi. Takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik operasyon kararı alındı. Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek'in 2015'te terör örgütüne katılarak Irak'ın kuzeyindeki Gara, Avaşin ve Hakurk'ta terörist faaliyetlerde yer aldıkları tespit edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Suriye, Hakurk, Irak, Kck, PKK, TSK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
14:54 MİT’ten Hakurk’a nokta operasyon Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi MİT'ten Hakurk'a nokta operasyon! Hadice Kaya ve Heva Kivelçek etkisiz hale getirildi
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:08 İfadeleri 4 saat sürdü Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı İfadeleri 4 saat sürdü! Fenerbahçeli 3 isme yurt dışına çıkış yasağı
13:40 İzledikçe hayran kaldı Guardiola, Arda Güler’i öve öve bitiremedi İzledikçe hayran kaldı! Guardiola, Arda Güler'i öve öve bitiremedi
13:33 Naci Görür, İstanbul’un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok Naci Görür, İstanbul'un 3 ilçesi için çağrı yaptı: Hiç acımadan kepçeyi vurarak yıkacaksınız, başka yolu yok
13:11 Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti Mert Hakan Yandaş: Bir Fenerbahçe arması hepsine yetti
13:02 Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar Ölüm tehditleri aldığını söyleyen Ayşe Ateş hakkında emniyetten dikkat çeken karar
12:49 Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tepkilere rağmen yeni müfredatı onayladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 16:01:24. #1.11#
SON DAKİKA: MİT, PKK/KCK'lı teröristleri etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement