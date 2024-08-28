MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, PKK/KCK\'nın sözde sorumlularından \'Pelin Batman\' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi

MİT, Irak'ın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonla PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi. Gülistan Tekik, örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüten teröristlerin sözde sorumlusuydu.

28.08.2024 12:26
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın Süleymaniye bölgesinde gerçekleştirilen nokta operasyonla PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'i etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre; MİT, PKK/KCK'lı 'Pelin Batman' kod adlı Gülistan Tekik'in, örgüt elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla, sahte kimlikle Irak'ın Süleymaniye bölgesine yerleştiğinin istihbaratını aldı. Süleymaniye'de örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yapan terörist, saha ajanları tarafından adım adım izlendi. Uygun zamanın oluşmasının ardından düzenlenen nokta operasyonla terörist etkisiz hale getirildi.

Gülistan Tekik, 1998'te PKK/KCK terör örgütüne katıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan yakalama kaydı bulunan Tekik, uzun yıllar Duran Kalkan, Ferhat Abdi Şahin gibi örgütün sözde yöneticilerinin yanında bulundu. 2000 yılında Kandil'de özel olarak seçilen örgüt mensuplarının yer aldığı söze ideoloji biriminde eğitim aldı. 2006 yılında Hakurk bölgesinde örgüte yeni katılan örgüt mensuplarının sözde eğitim sorumlusu oldu. Suriye alanına geçerek sahte kimliğiyle burada örgütün kadın yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam etti. Gülistan Tekik, ardından Irak'ın Mahmur bölgesinde sözde eğitim sorumlusu olarak görevlendirildi. Son olarak sahte kimlikle Irak'ın Süleymaniye bölgesine geçen terörist, KYB'nin de desteğinde örgütün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarının yanı sıra, örgüte katılımları artırmakla görevlendirildi. Gülistan Tekik, Süleymaniye'de benzer çalışmaları yürüten diğer hücrelerin de sözde sorumlusuydu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlularından 'Pelin Batman' kod adlı teröristi etkisiz hale getirdi - Son Dakika

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