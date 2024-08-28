MİT, PKK/KCK'nın sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sorumlularından "Pelin Batman" kod adlı terörist Gülistan Tekik'i, Irak'ın Süleymaniye kentinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT, terör örgütüne 1998'de katılan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranma/yakalama kaydı bulunan terörist Tekik'in, Irak'ın Süleymaniye kentinde olduğu istihbaratını aldı.

Bölücü terör örgütü PKK/KCK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel talimatıyla adına sahte kimlik düzenlendiği belirlenen Tekik, MİT tarafından takibe alındıktan sonra nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.

Tekik'in, Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) de desteğiyle terör örgütünün propaganda ve dezenformasyon çalışmalarını yürüttüğü, örgüt ideolojisini yaymak ve örgüte katılımı artırmakla ilgili faaliyette bulunduğu tespit edildi.