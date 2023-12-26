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MİT, PKK'ya ait tesisleri imha etti - Son Dakika
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MİT, PKK'ya ait tesisleri imha etti

MİT, Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait tesisleri imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu. MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı kaydedildi.

MİT, PKK\'ya ait tesisleri imha etti
26.12.2023 - 17:59,  Güncelleme: 18:02
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'de sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde bulunduğu terör örgütü PKK'ya ait tesisleri imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; terör örgütü PKK'nın hareket kabiliyetini ve altyapısını hedef alan MİT, örgüt tarafından kullanılan kıyafetten silaha, patlayıcıdan günlük yaşam malzemesine kadar tüm malzemelerin Suriye'deki tesislerinde üretildiğini tespit etti. Bunun üzerine saha ajanlarını harekete geçiren MİT, PKK'nın askeri, ekonomik ve lojistik tesislerinin, Suriye'de Ayn el-Arab, Amude ve Kamışlı bölgelerinde sivil görünümlü faaliyet yürüttüğünü belirledi. Daha sonra tüm tesislere ait konum bilgileri merkeze aktarıldı. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından operasyon için düğmeye basan MİT, örgüte ait hedeflenen tüm altyapı tesislerini nokta atışıyla imha etti. Operasyonda 50'ye yakın hedef vuruldu.

SİVİLLER KORUNDU

Güvenlik kaynakları, MİT'in yürüttüğü operasyonlarda, sivillerin ve sivil yerleşim binalarının zarar görmemesi konusuna azami önem verildiğini belirtti. Sorumlu düzeydeki örgüt unsurlarının da içinde yer aldığı kritik yerleşke, karargah ve tesislerden oluşan hedeflerin başarılı şekilde imha edildiği, MİT'in operasyonlarının, sınır güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilmesine, örgütün Türkiye'ye yönelik eylemsel kapasitesinin ve operasyonel hedeflerinin akamete uğratılmasına önemli katkılar sağladığı kaydedildi.

Kaynak: DHA
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