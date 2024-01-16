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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş'i etkisiz hale getirdi

MİT, terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Suweyş, örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyor ve Türkiye'ye yönelik eylemleri organize ediyordu.

MİT, PKK/YPG\'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş\'i etkisiz hale getirdi
16.01.2024 - 10:28,
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MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş'i Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, aslen Suriye/Amudeli olan ve 'Rihan Amude' ile 'Reyhan' kod adlarını kullanan Liman Suweyş, 2010'da örgütün kırsal kadrolarına katılıp, üst düzey kadın örgüt mensupları ile birlikte eğitim aldı. 2020 yılı itibarıyla PKK/YPG'nin Irak/Süleymaniye yapılanmasında sorumlu olarak faaliyet yürüten Suweyş, ardından Suriye'ye geçerek, kadın örgüt mensuplarının sözde sorumluluğunu yaptı. 2022'de ise yeniden PKK/YPG'nin Suriye'deki kadın yapılanması Kongra- Star'ın Irak/Süleymaniye'deki sözde sorumlusu oldu. Son olarak PAJK Suriye sözde sorumlusu olarak faaliyet yürüten Suweyş, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönetiyordu. Türkiye'ye sınır olan Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktaran ve bu çerçevede örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize eden terörist, MİT'in hedef listesine alındı. Suweyş'in etkisiz hale getirilmesi için saha ajanlarına talimat verildi. Kamışlı'da bulunduğu belirlenen terörist Suweyş, anlık takibe alındı ve uygun zamanda gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suweyş'i etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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