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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
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MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan terör örgütü PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i nokta operasyonuyla etkisiz hale getirdi. Suwyeş'in, örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı ve Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

MİT, PKK/YPG\'nin sözde sorumlusunu etkisiz hale getirdi
16.01.2024 - 10:20,
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/ YPG'nin sözde sorumlularından Liman Suwyeş'i, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde olduğu belirlenen YPG'nin kadın yapılanmasının sözde sorumlularından ve terör örgütünün sözde meclis üyesi "Rihan Amude" kod adlı Liman Suwyeş'i takibe aldı.

Bulunduğu yer belirlenen Suwyeş, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Suwyeş'in, Suriye'de örgüt adına toplumsal alan ve örgütlenme faaliyetlerini yönettiği, Türkiye sınırındaki Kamışlı bölgesinde, Kandil'den gelen talimatları kadın örgüt mensuplarına aktardığı belirlendi.

Ayrıca teröristin, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda Türkiye'ye yönelik eylemsel faaliyetleri organize ettiği tespit edildi.

Kaynak: AA
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