MİT, Bulgaristan'daki ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MİT, Bulgaristan'daki ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı

11.07.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetlere karşı 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etti - Kaskatı, çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit oldu

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1931-1950 yılları arasında Bulgaristan'da Türkiye aleyhindeki faaliyetlere karşı önemli görevler üstlenen teşkilat mensubu Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı.

MİT'in resmi internet sitesinde, "Özel Koleksiyon" sekmesi başlığı altında yer alan "Fotoğraflar" bölümünde yayımlanan görsellere bir yenisi eklendi.

Söz konusu görsel, 1901'de Razgrad'da doğan ve MİT'in öncülü olan Milli Emniyet Hizmeti (MAH) mensubu olarak önemli görevler üstlenen Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafı oldu.

Fotoğrafın yanında Kaskatı'nın hayatına ilişkin şu bilgiler yer aldı:

"1901 Razgrad doğumlu Arif Necip Kaskatı, MAH bünyesinde Bulgaristan'da, Türkiye aleyhine yürütülen faaliyetler hakkında 1931 yılından şehit edildiği 1950 yılına kadar önemli görevler ifa etmiştir. İstanbul gazetelerinin birçoğunun Trakya muhabirliğini yürüten, Bulgarcayı çok iyi derecede konuşan ve Bulgaristan'daki Türk soydaşlar arasında 'Bay Hristo' lakabıyla bilinen Kaskatı, görev yaptığı dönemde sağlam karakteri ve vatanseverliğiyle tanınmıştır. Çift taraflı çalıştığı değerlendirilen bir Bulgar ajanı yüzünden Haziran 1950'de Bulgaristan sınırından Edirne'ye geçmeye çalıştığı sırada Bulgarlar tarafından aracına kurulan pusu neticesinde şehit olmuştur. Ruhu ?ad olsun."

Kaynak: AA

Millî İstihbarat Teşkilatı, Bulgaristan, Güvenlik, Türkiye, Razgrad, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, Bulgaristan'daki ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika

LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin’in Başarı Sırrı LGS Türkiye Birincisi Tarık Mizra Bişgin'in Başarı Sırrı
Tekirdağ’da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı Tekirdağ'da yüksek kazanç vaadiyle piyasadan altınları toplayan kuyumcu sırra kadem bastı
KKTC’ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi KKTC'ye 101 km doğal gaz hattı: Elektrik bolluğu ve ihracat hedefi
Rize’de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi Rize'de yol çöktü, 2 bina tahliye edildi
İngiltere’de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı İngiltere'de eski bakan evinde ölü bulundu: Bir şüpheli gözaltına alındı
İsrail, ABD’nin talebi üzerine Lübnan’a saldırılarını durdurdu İsrail, ABD'nin talebi üzerine Lübnan'a saldırılarını durdurdu

21:14
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
Özgür Özel: Sizi hiç üzmeden yeni bir yol açacağız
20:41
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
Rus füzeleri, sivil halkı vurdu
19:53
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev’ sözünü tutmadı
Ahbap Derneği ‘depremzedeye ev' sözünü tutmadı
19:23
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
İmamoğlu ile Portekizli modeli buluşturduğu iddia edilen isim tutuklandı
18:47
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, havalimanında gözaltına alındı
17:44
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Güney Afrikalı futbolcu Jayden Adams hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2026 22:50:42. #7.12#
SON DAKİKA: MİT, Bulgaristan'daki ajanı Arif Necip Kaskatı'nın fotoğrafını paylaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.