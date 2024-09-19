MİT\'ten Kuzey Irak\'a nokta operasyon! PKK\'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

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Terör örgütlerine son dönemde art arda ölümcül darbeler indiren TSK ve MİT, bu kez Kuzey Irak'ta nokta bir operasyon gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE SORUMLULARINDAN

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i Irak/ Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

TSK'YA YÖNELİK EYLEMLERİ ORGANİZE ETMİŞ

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.