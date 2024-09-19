MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü - Son Dakika
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MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

MİT\'ten Kuzey Irak\'a nokta operasyon! PKK\'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

TSK ve MİT son dönemde terör örgütlerine yönelik birbiri ardında başarılı operasyonlara imza atarken, bir sıcak gelişme de Kuzey Irak'ta yaşandı. MİT'in nokta operasyonuyla terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

19.09.2024 09:52
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Terör örgütlerine son dönemde art arda ölümcül darbeler indiren TSK ve MİT, bu kez Kuzey Irak'ta nokta bir operasyon gerçekleştirdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SÖZDE SORUMLULARINDAN

Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde Gare askeri istihbarat sorumlularından "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit'i Irak/ Gara'da gerçekleştirdiği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

TSK'YA YÖNELİK EYLEMLERİ ORGANİZE ETMİŞ

MİT'in istihbari çalışmaları sonucu PKK/KCK'lı Halil Yiğit'in, örgüt üst düzey yöneticilerinin talimatı doğrultusunda Gara'da Türk güvenlik güçlerine karşı eylemleri organize ettiğini tespit edildi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Terör suçlarından hakkında arama ve yakalama kararı bulunan terörist Yiğit, hedef listesine koyuldu. Haber kaynakları vasıtasıyla hassas konumu tespit edilen "Hogir Pirosi" kod adlı Halil Yiğit adım adım takip edildi. Operasyon için en uygun anda düğmeye basıldı, PKK/KCK Gara askeri istihbarat sözde sorumlularından Halil Yiğit etkisiz hale getirildi.

MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü

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Son Dakika Güncel MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Fatih Kaya:
    dewammmmm. zafer yüce türk milletinindirr 20 1 Yanıtla
  • Emre Yildirim:
    Ellerine sağlık ayağına taş gözünüze yaş gelmesin Allaha emanet olun vurduğunuz gol olsun 18 0 Yanıtla
  • Celal Özdemir:
    eller dert görmesin 17 0 Yanıtla
  • Tufan Gürsoy:
    Yapışşştııırrrrr . Hadi sarı torbalara 1 0 Yanıtla
  • Erol Çolak:
    elleriniz dert görmesin ayağınıza taş değmesin Rabbım sayılarını artırsın ınşaallah 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: MİT'ten Kuzey Irak'a nokta operasyon! PKK'lı terörist Halil Yiğit öldürüldü - Son Dakika
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