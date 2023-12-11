 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi

Terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlusu olan 'Ruken Zilan' kod adlı terörist Zeynep Sevim, MİT'in nokta operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

11.12.2023 - 10:45,
Abone Ol

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), etkisiz hale getirdiği "Ruken Zilan" kod adlı terörist Zeynep Sevim'in, terör örgütü PKK'nın sözde cephane sorumlularından olduğu belirlendi.

TERÖRİSTLERE CEPHANE DESTEĞİ SAĞLAMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Duhok kırsalında etkisiz hale getirilen teröristin, güvenlik güçlerine karşı eylem hazırlığında olan örgüt mensuplarının cephane ihtiyaçlarını karşılamak için planlama yaptığı öğrenildi. PKK/KCK kırsal kadrosuna 2014'te katılan teröristin, 2016'da Irak'ın kuzeyindeki Metina'da, 2017'de Gara'da, 2019'da Avaşin'de güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen eylemlerde örgüt mensuplarının lojistik ihtiyaçlarını karşıladığı, Pençe-Kilit harekatındaki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilecek eylemlerin sözde cephane sorumlusu olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi

KARDEŞİ DE 2012 YILINDA ÖLDÜRÜLMÜŞ

Terörist Sevim'in kardeşi "Zilan Ruken" kod adlı Fatma Sevim de 2012'de Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilmişti.

MİT, PKK\'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi
Kaynak: AA
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: yavv eskiden etkisizleştirilenlerin leşlerini görüyorduk ama şimdi göremiyoruz ne oluyor bu leşlere?? Yanıtla 8 7

PKK, Güvenlik, Terör, Operasyon, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika


12:38
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak
11:57
Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü
11:45
Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı
11:42
Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı
11:35
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı
11:35
Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu
11:21
Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11
Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı

Son Dakika
12:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: 2026'da enflasyon tek hane olacak
11:57 Nagihan Karadere, yarışma öncesi Survivor kınası düzenleyip kurtlarını döktü
11:45 Tayland'a giden İngiliz turistin klozetinden Komodo ejderi çıktı
11:42 Beşiktaş, performans düşüklüğü nedeniyle 5 yıldızı kadro dışı bıraktı
11:35 İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlundan skandal paylaşım! Türkiye'yi hedef aldı
11:35 Gazze için grevdeler! Kudüs'te resmen hayat durdu
11:21 Altının gramı 1.860 lira seviyesinden işlem görüyor
11:11 Çin Devlet Başkanı'nın aracına ateş topuyla sağlamlık testi! Deneyin sonuçları araştırmacıları bile şaşırttı
11:09 Dolar 29 liradan işlem görüyor
11:05 Kraliyet Ailesi, geleneksel Noel pozunu verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2023 13:22:17. #1.13#
SON DAKİKA: MİT, PKK'nın sözde cephane sorumlusunu etkisiz hale getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement