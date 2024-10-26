MKE Ankaragücü taraftarından TUSAŞ için anlamlı koreografi: "DURDURAMAYACAKSINIZ!"

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Trendyol 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Kocaelispor arasında yapılan maçta ev sahibi takımın taraftarları, tribünde oluşturdukları koreografiyle Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısına tepki gösterdi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada Maraton Tribünü'nde dev bir koreografi açıldı. Milli muharip uçağı "KAAN"ın fotoğrafının ve Türk bayrağının yer aldığı koreografi de "Milli Muharip Uçak KAAN. DURDURAMAYACAKSINIZ!" yazısı dikkati çekti.

Tamamına yakını dolan tribünlere Türk bayrağı dağıtılırken, taraftarlar da "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı.

Karşılaşmadan önce de saldırıda şehit düşenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.