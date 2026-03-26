MKE, IAQQ Europe Üyeliği ile Kalite Standartlarını Belirleyecek

MKE tarafından yapılan açıklamaya göre, savunma sanayiinde rekabetin yalnızca üretim kabiliyetiyle değil; kalite, güvenilirlik ve sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimiyle belirlendiği günümüzde, uluslararası kalite yapılanmalarında yer almak stratejik bir önem taşıyor. Bu doğrultuda MKE havacılık, uzay ve savunma sanayiinde küresel kalite standartlarının oluşturulmasına yön veren en önemli platformlardan biri olan IAQQ Europe Associate Member statüsüne kabul edildi.

'SEÇİKİN KURULUŞLAR ARASINDA YERİNİ ALDI'

International Aerospace Quality Group Europe İcra Komitesi tarafından onaylanan bu üyelikle birlikte MKE; uluslararası havacılık, uzay ve savunma ekosisteminde kalite standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayan seçkin kuruluşlar arasında yerini aldı. Böylece Şirket, yalnızca uygulayıcı değil; aynı zamanda küresel kalite mimarisinin şekillendirilmesine katkı sunan aktörlerden biri haline geldi. Söz konusu üyelik; kalite yönetimi, müşteri memnuniyeti, güvenilirlik ve sürekli iyileştirme alanlarında konan kurumsal yetkinliğin uluslararası ölçekte teyidi niteliği taşırken, aynı zamanda havacılık ve savunma sanayiine yön veren uçtan uca tedarik zinciri entegrasyonunun güçlendirilmesine de önemli katkılar sağlayacak stratejik bir gelişme olarak değerlendiriliyor. IAQG Europe Associate Member statüsü ile MKE'nin küresel kalite ekosistemi içerisindeki görünürlüğü ve etkinliği artarken; uluslararası standartların oluşturulması, yaygınlaştırılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalara doğrudan katkı sunma kapasitesi de ileri bir seviyeye taşınmış oldu.