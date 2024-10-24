MKE Patlamasında 6 Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika
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MKE Patlamasında 6 Sanığın Yargılanmasına Devam

Elmadağ'daki patlamada 5 işçinin ölümüne neden olan 6 sanığın yargılama süreci sürüyor.

24.10.2024 13:16
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Makine ve Kimya Endüstrisinin (MKE) Ankara Elmadağ'daki Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 5 işçinin hayatını kaybettiği patlamayla ilgili 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar üretim mühendisi Zafer Sarı, asit dinamit üretim takım lideri Oktay Armağan, patlayıcı üretim takım lideri Ahmet Atasoy, fabrika müdürü Durdu Uğur Şık, müdür vekili Kuntay Karabacak ve iş güvenliği uzmanı Aynur Karabaş ile taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme Heyeti Başkanı, önceki celsede talep edilen bilirkişi raporları için ilgili üniversitelere yazılan müzekkerelere olumsuz yanıt verildiğini ve dosyanın bilirkişiye tevdi edilmediğini bildirdi.

Bunun üzerine söz alan müşteki ve sanık avukatları ise yeni bilirkişi heyetinin oluşturulması için gerekli işlemlerin yapılmasını, yeni bilirkişi heyeti oluşturularak rapor aldırılmasını talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, İstanbul'da ilgili mahkemeye talimat yazılarak, İstanbul Teknik Üniversitesince, patlayıcı uzmanı, iş güvenliği uzmanı, makine mühendisi, elektrik mühendisi ve kimya mühendisinin yer aldığı yeni bilirkişi heyeti oluşturulmasına karar verilmesine hükmetti.

Duruşma, 24 Şubat'a ertelendi.

Olayın geçmişi ve ceza istemleri

Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda 10 Haziran 2023'te meydana gelen patlamada, işçiler Ahmet Ünal, Fırat Elverir, İbrahim Özdemir, İhsan Küçükerdem ve Mehmet Kutlu hayatını kaybetmişti.

Patlamayla ilgili Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olaydan bir gün önce üretilen 4 kilo 800 gram jelatinit dinamitin, paketleme tezgahındaki şanzıman arızası nedeniyle işlenip paketlenemediği ve depoya kaldırıldığı, olay günü fazla mesaiye gelen personelin bulunduğu sırada patlamanın yaşandığı belirtiliyor.

İddianamede, sanıklar Durdu Uğur Şık, Kuntay Karabacak, Aynur Karabaş, Zafer Sarı, Oktay Armağan ve Ahmet Atasoy hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis isteniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel MKE Patlamasında 6 Sanığın Yargılanmasına Devam - Son Dakika

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