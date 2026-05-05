MKE Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MKE Yeni Ürünlerini Tanıttı

MKE Yeni Ürünlerini Tanıttı
05.05.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Savunma Bakanı Güler, MKE'nin yeni ürün lansmanında Türk savunma sanayisinin ilerlemesini vurguladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) yeni ürünlerinin lansmanına katıldı.

Güler, Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı kapsamında düzenlenen Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ'nin (MKE) yeni ürünlerinin lansmanına katıldı.

Burada konuşan Güler, programda, bakanlığa bağlı MKE'nin çok büyük emeklerle hazırlamış olduğu ürünleri gururla izlediklerini söyledi.

Çalışmalara katkıda bulunanlara teşekkür ederek başarı dileyen Güler, "MKE'de çalışan çok değerli gizli kahramanlarımızın gece gündüz durmadan çalışarak ürettikleri bu sistemler, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gururla kullanacağı silahlar, dost ve kardeş ülkeler tarafından da sürekli olarak aranan ve istenen silahlarımız. Bunları bütün dost ve kardeş ülkelerimizle de aynı şekilde paylaşıyoruz." diye konuştu.

MKE Genel Müdürü İlhami Keleş ise bugün Türk savunma sanayisinin geldiği noktayı, vizyonunu ve geleceğe yönelik kararlılığını ortaya koyan çok önemli bir platformda bulunduklarını söyledi.

Türkiye'nin, savunma sanayisi ve Milli Teknoloji Hamlesi'nden aldığı güç ve vizyonla yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan değil, geliştirdiği ileri teknolojilerle oyun değiştirici sistemler ortaya koyan bir ülke konumuna yükseldiğini belirten Keleş, "Makine ve Kimya Endüstrisi, kökleri 15'inci yüzyıla dayanan, 1453'te Fatih Sultan Mehmed Han tarafından Tophane-i Amire adıyla kurulan şirketimiz, savunma sanayisinde tam bağımsız üretim kabiliyetini sağlamak amacıyla yapısal, dijital, teknolojik, insan kaynağı ve yatırım başlıklarını kapsayan kritik bir dönüşüm sürecini bütüncül bir şekilde yürütmektedir. Bugün MKE, dünyanın en büyük 80'inci savunma sanayii şirketi olarak özgün tasarımlarla yeni sistem ve teknolojileri geliştiren yeni bir AR-GE anlayışına geçmiştir." ifadelerini kullandı.

"Mühimmat ve silah sistemlerinde üretim kapasitemizi artırdık"

Keleş, her bir ürün ve teknolojiyi etkili, basit ve ucuz yaklaşımıyla geliştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bugün bu üç kelime artık şirketimizin kültürü haline geldi ve burada gördüğünüz ürünlerin tamamı bu mantıkla geliştirildi. Fabrika ağımızın büyümesi, mevcut üretim hatlarımızın modernize edilmesi başta olmak üzere birçok üründe yüzde 5 bin 400'lere varan kapasite artışına yönelik yatırımları hayata geçirdik. 2023-2027 dönemini kapsayan toplam 1,5 milyar dolarlık yatırım programı kapsamında, 2025 yılında 351 tezgah ve 33 üretim hattını devreye alarak mühimmat ve silah sistemlerinde üretim kapasitemizi artırdık."

Tüm yatırımların meyvesini almaya başladıklarını dile getiren Keleş, şöyle devam etti:

"2026 yılının son çeyreğinde bahsettiğim yatırımların tamamı devreye alınmış olacak. 2027 yılı ocak ayı itibarıyla Türkiye ve dünyayı ezberleri bozan yeni MKE ile tanıştırıyor olacağız. MKE olarak Türkiye Yüzyılı'nda sahip olduğumuz tecrübe ve güçlü mühendislik altyapısıyla savunma sanayii alanında 'Tam Bağımsız Türkiye' vizyonuna katkı sunmaya, küresel ölçekte daha güçlü bir marka olma hedefi doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve güvenlik güçlerimizin öncelikli tercihi olmayı sürdüreceğiz."

Konuşmaların ardından Keleş, ilk kez TOLGA YHSS ile entegre çalışacak ENFAL-17 füzesi, lazer silah sistemi, akustik tespit sistemi, 155 milimetre araç üstü obüs ATTİLA, 105 milimetre araç üstü obüs URAN, mayınlı arazilerde geçit açma sistemi MKE ALPAY-2 ve MKE 300 BLK piyade tüfeği başta olmak üzere 50'den fazla yeni ürünün tanıtımını yaptı.

Programın ardından MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve MKE arasında "Muhtelif Miktarda KBRN Koruyucu Malzeme Tedariki Sözleşmesi" imzalandı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Savunma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MKE Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı
Belki de şampiyonluk gitti Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı Belki de şampiyonluk gitti! Manchester City 13 dakikada kabusu yaşadı
Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez’in yüzünün son durumu korkuttu Kafa kafaya çarpışan Morgan Gibbs-White ve Robert Sanchez'in yüzünün son durumu korkuttu

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
18:31
Trump’tan yanındaki çocuklara “İran“ mesajı
Trump'tan yanındaki çocuklara "İran" mesajı
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:07:21. #7.12#
SON DAKİKA: MKE Yeni Ürünlerini Tanıttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.