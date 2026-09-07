Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov, Gazze için kapsamlı barış planının uygulama aşamasına geçmemesi halinde iki devletli çözümün "pratikte imkansız" hale geleceğini söyledi.

Mladenov, Abu Dabi'deki Hili Forumu'nda düzenlenen panelde yaptığı konuşmada, Gazze'de ağır koşullarda yaşayan 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşam şartlarının iyileştirilmesi konusunda bazı ilerlemeler kaydedildiğini ancak önemli engellerin devam ettiğini belirtti.

İsrail'in inşaat malzemeleri ve insani yardım girişine getirdiği kısıtlamaların bu engeller arasında yer aldığını aktaran Mladenov, "Gazze planı uygulanmazsa iki devletli çözüm pratikte imkansız hale gelecek" ifadelerini kullandı.

Gazze'de geçiş yönetiminin kurulması, silahların tasfiye edilmesi ve İsrail'in çekilmesinin, siyasi görüşmelere yeniden dönülmesini sağlayacağını kaydeden Mladenov, bu adımların gerekli olduğunu kaydetti.

"Hiç kimse evlerini terk etmeyecek"

"Uluslararası İstikrar Gücü"ne (ISF) katılması muhtemel iki ülkeyle daha görüşmeler yürütüldüğünü belirten ancak isim vermeyen Mladenov, silahsızlanma konusunda Hamas'ın temmuz ayında ağır silahlarını teslim etmeyi kabul ettiğini doğruladı.

İsrail'deki seçmenlere değinen Mladenov, "Takıldığımız nokta burası. İsrail seçim döneminde ve bu durum iç ve siyasi nedenlerle işleri karmaşıklaştırıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki "sürekli trajediden" uzaklaşmaları gerektiğine inandığını belirten Mladenov, "İnsanlar bir çıkış yolu arıyor. Filistinliler de İsrailliler de hiçbir yere gitmiyor ve hiç kimse evlerini terk etmeyecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani yardım ihtiyacı sürüyor

Ateşkesin ardından Gazze'ye insani yardım girişlerinin arttığını ancak bunun halkın ihtiyaçlarını karşılamadığını belirten Mladenov, İsrail ile insani yardım konusunda yürütülen görüşmelerin "zor ancak olumlu" geçtiğini söyledi.

Yeniden imarın halen uzak bir hedef olduğunu dile getiren Mladenov, "Yeniden imardan çok uzağız ancak erken toparlanma konusunda ilerlememiz gerekiyor." dedi.

Gazze'ye giren yardımın miktarının ve türünün artırılması gerektiğini kaydeden Mladenov, önümüzdeki haftalarda olumlu haberler gelmesi konusunda umutlu olduğunu belirtti.

Çözümün kısa sürede ulaşılabilir olması gerektiğini vurgulayan Mladenov, "Gazze'deki insanlar korkunç koşullarda yaşıyor ve şu an içinde bulundukları durumda bir kışı daha geçirmeye devam edemezler." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin ikinci aşaması için yol haritası duyurulmuştu

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Mladenov, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasına yönelik ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Barış Kurulu'nun, Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı gruplarla silahların bırakılması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas, Filistinli gruplarla birlikte müzakere sürecine ve arabulucuların ikinci aşamanın tamamlanmasına yönelik sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti. Hamas, İsrail'in saldırılarını durdurması ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvim oluşturulmasının temel şart olduğunu, ikinci aşamanın uygulanmasının da İsrail'in ilk aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin ???????Netanyahu ise Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmişti. Ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamaları sürmüştü.