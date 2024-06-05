MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası

İzmir ve Bursa'da infaz koruma memurlarının servis araçlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, Bursa'daki saldırıyla ilgili dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

05.06.2024 20:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir ve Bursa'da infaz koruma memurlarının servis araçlarına yönelik terör saldırılarıyla ilgili yargılanan terör örgütü MLKP üyesi Cebrail Gündoğdu, Bursa'daki saldırıyla ilgili dosyada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Birleştirilerek İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Cebrail Gündoğdu ile 7 tutuksuz sanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanık Gündoğdu, son savunmasında kendisinin eylemleri gerçekleştirdiğine dair herhangi bir delil bulunmadığını, hakkında verilen ifadelerde bir tutarlılık olmadığını ve kendisine komplo kurulduğunu iddia ederek beraatini istedi.

Tutuksuz sanıklar da beraatlerini talep etti.

Mahkeme heyeti, 4 tutuksuz sanığın beraatine karar verirken tutuksuz sanıklar D.S.K, K.Ö, ve R.İ'yi "terör örgütüne yardım" suçundan 1 yıl 13'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Gündoğdu, Bursa'daki saldırıya ilişkin dosyadan "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "bir kişinin ölümüne sebebiyet vermek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 23 kez 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Sanığa, "tehlikeli madde bulundurmak" suçundan 6 yıl 8 ay, "evrakta sahtecilik" suçundan da 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, sanık Cebrail Gündoğdu'nun İzmir'in Buca ilçesindeki olaya ilişkin dosyadan ise beraatine hükmetti.

Olay

İzmir'in Buca ilçesinde 31 Ağustos 2017'de infaz koruma memurlarını taşıyan servis otobüsünün geçişi sırasında çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu 10 kişi yaralanmıştı.

Bursa'da da 20 Nisan 2022'de infaz koruma memurlarının bulunduğu servisin geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 infaz koruma memuru şehit olmuş, 23 ceza infaz kurumu personeli yaralanmıştı.

Bu saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün kamplarında sabotaj eğitimi aldığı belirlenen Cebrail Gündoğdu, İzmir'de yakalanmıştı.

Gündoğdu ile ona barınması, konaklaması ve ulaşımı konusunda yardım ettikleri öne sürülen 7 şüpheli hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Gündoğdu açısından iki kentte devam eden davaların İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleştirilmesine karar vermişti.

Kaynak: AA

Gündoğdu, Cebrail, Bursa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


19:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Hakkari Belediyesi’ne kayyuma ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakkari Belediyesi'ne kayyuma ilk yorum
18:39 Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek Yeni açıklama var Özel ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ne zaman görüşecek? Yeni açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
19:59 Teklif ettikleri paraya bakın Yusuf Yazıcı’ya Arabistan’dan dev talip Teklif ettikleri paraya bakın! Yusuf Yazıcı'ya Arabistan'dan dev talip
19:06 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst oldu
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 20:23:07. #1.12#
SON DAKİKA: MLKP Üyesi Teröriste Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement