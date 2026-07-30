Mobil DOA ile Depozito İade Süreci Kolaylaşıyor - Son Dakika
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Mobil DOA ile Depozito İade Süreci Kolaylaşıyor

Mobil DOA ile Depozito İade Süreci Kolaylaşıyor
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Mobil DOA sistemi İstanbul'daki marketlerde, bakkallarda depozito iadesini hızlandırıyor.

Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi'nin erişim ağını genişletmek amacıyla hayata geçirilen Mobil DOA, İstanbul'daki market, bakkal ve büfelerde hizmet vermeye başladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen DOA Sistemi'nde, hem vatandaşların iade noktalarına erişimini kolaylaştıracak hem de esnafın sisteme katılımını destekleyecek yeni bir uygulama devreye girdi.

Bu kapsamda Mobil DOA adı verilen el terminaliyle depozito iade makinesi bulunmayan market, bakkal ve büfeler Manuel İade Noktası olarak sisteme dahil edildi.

İstanbul'da başlatılan uygulama kapsamında Ümraniye'deki bir esnafa, "dbys.gov.tr" üzerinden Depozito Bilgi Yönetim Sistemi'ne kaydını tamamlamasının ardından Mobil DOA cihazı ücretsiz olarak verildi.

Teslim aldığı mobil cihazını marketinde basın mensuplarına tanıtan esnaf Ercan İnci, cihazı satış yapar gibi kullanabildiğini söyledi.

Plastik, pet, cam ve teneke kutu gibi atıkları üzerlerinde barkodlarının bulunmasına ve tahrip olmamasına dikkat ederek aldıklarını aktaran İnci, "Bu cihazlarda bizim en büyük sıkıntımız neydi? Yığılmalar oluyordu. Burada maksimum 15 dakika içerisinde bir müşterinin 100 ürününü alabiliyoruz. Bu hem esnafa hem millete hem de doğaya tamamen dost bir projedir. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

İnci, vatandaşların DOA uygulaması üzerinden Mobil DOA noktalarını görebileceğini de dile getirdi.

TÜÇA çevre mühendisi Aybike Mısır ise el terminali sayesinde vatandaşlara hangi kolaylıkların sağlandığını anlattı.

Cihazı esnafa dağıtmaya başladıklarını kaydeden Mısır, "Özellikle depozito iade makinesi kurulumu yapılamayan noktalarda vatandaşın çok daha hızlı bir şekilde sisteme erişebilmesi, ambalajlarını iade edebilmesi adına bu sistem başlatıldı. Mobil DOA cihazı verilen her esnaf anında iade alımlarına başlayabiliyor." dedi.

Projenin yayılmasının ülkeye hem ekonomik hem çevresel olarak çok büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Mısır, "Projede, daha sürdürülebilir bir gelecek için bu ambalajları kaynağından temiz olarak toplayıp geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor. Geri dönüşümün, her geçen gün gerek depozito iade makineleriyle gerek Mobil DOA cihazıyla çok daha erişilebilir bir noktaya gelip ülke genelinde yaygınlaşması hedefleniyor." ifadelerini kullandı.

Sistem nasıl işliyor?

Mobil DOA, barkod doğrulama, sayım, kayıt ve veri aktarımı işlemlerini tek cihaz üzerinden gerçekleştiriyor.

Vatandaşlar, cihaz üzerindeki karekodu cep telefonlarıyla okutarak iade işlemini başlatıyor ve teslim edecekleri DOA logolu içecek ambalajlarının barkodlarını cihaza okutuyor.

Doğrulanan ambalajlar sisteme kaydedilirken, işlem verileri eş zamanlı olarak DOA Sistemi'nin dijital altyapısına aktarılıyor.

İşlemin tamamlanmasının ardından ambalaj başına 1 lira olmak üzere biriken tutar doğrudan vatandaşın DOA Cüzdanı'na yükleniyor, işletmeler ise saha operatörüne teslim ettikleri her ambalaj için 50 kuruş teşvik bedeli kazanıyor.

Böylece esnaf sisteme sağladığı katkı karşılığında ilave kazanç elde ederken, vatandaşlar da ambalajlarını yaşadıkları mahallede kolayca iade edebiliyor.

Cep telefonlarıyla entegre çalışan bu yapı sayesinde iade işlemleri kullanıcı hesaplarıyla eşleştirilerek, teslim alınan ambalajlar güvenilir, hızlı ve izlenebilir şekilde yönetiliyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil DOA ile Depozito İade Süreci Kolaylaşıyor - Son Dakika

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