Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil kuaför tırı, Ramazan Bayramı öncesi Kumluca ve Finike ilçelerinde vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sundu.

Mobil kuaför tırı önce Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde, ardından da Kumluca'ya bağlı Beşikci Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 136 vatandaşın saç kesimi ve kişisel bakımları yapılarak bayrama hazırlanmalarına katkı sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Mobil kuaför tırından hizmet alanların memnuniyetlerini dile getirdiklerini ifade eden Turan, "Mobil kuaför tırı ile özellikle yaşlı, kişisel bakımlarını kendileri yapamayan vatandaşlarımız ile küçük çocuklarımız hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramı öncesi bu hizmetimiz ile daha çok vatandaşımızın faydalanmasını amaçladık. Bu tür hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek." dedi.