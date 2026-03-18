Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette

Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette
18.03.2026 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi mobil kuaför tırı ile vatandaşlara hizmet sundu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kumluca ve Finike ilçelerinde mobil kuaför tırı, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlara hizmet verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan mobil kuaför tırı, Ramazan Bayramı öncesi Kumluca ve Finike ilçelerinde vatandaşlara kişisel bakım hizmeti sundu.

Mobil kuaför tırı önce Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde, ardından da Kumluca'ya bağlı Beşikci Mahallesi'nde vatandaşlara hizmet verildi. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 136 vatandaşın saç kesimi ve kişisel bakımları yapılarak bayrama hazırlanmalarına katkı sağlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kumluca Koordinasyon Başkanı Kerem Kaya Turan, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla özellikle ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

Mobil kuaför tırından hizmet alanların memnuniyetlerini dile getirdiklerini ifade eden Turan, "Mobil kuaför tırı ile özellikle yaşlı, kişisel bakımlarını kendileri yapamayan vatandaşlarımız ile küçük çocuklarımız hizmet veriyoruz. Ramazan Bayramı öncesi bu hizmetimiz ile daha çok vatandaşımızın faydalanmasını amaçladık. Bu tür hizmetlerimiz bundan sonra da devam edecek." dedi. ?

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 18:11:21. #.0.5#
SON DAKİKA: Mobil Kuaför Tırı Bayram Öncesi Hizmette - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.