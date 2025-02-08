Mobilya Fabrikası Yangını: Müdür İfadesini Verdi

Güncel

Kayseri'de mobilya fabrikasında 3 işçinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturma kapsamında ev hapsi kararı verilmesiyle tutuksuz yargılanan işletme müdürü Serkan T'nin ifadesine ulaşıldı.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki mobilya fabrikasında çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve ardından "ev hapsi" tedbiri uygulanan işletme müdürü Serkan T, savcılıktaki ifadesinde, iş yerinin kontrol ve denetiminin kendisinde olduğunu belirterek, yangının büyümesiyle müdahalede bulunamadıklarını öne sürdü.

Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu dile getiren Serkan T, "İş yerimizde olay neticesinde hayatını kaybeden Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen, depoya ait kırlent bölümünde çalışmaktaydı. Yangın deponun bir ucunda çıktı ancak ölenlerin çıktığı bölümde başlamadı. Yaklaşık 50-60 metre mesafe vardı. Yangının büyümesiyle herkes koşuşturmaya başladı." ifadelerini kullandı.

Serkan T, herkese seslenmeye, yardımcı olmaya çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:

"Sonrasında 3 kişinin ilgili bölümde kaldığını öğrensek de yangın büyüdüğünden dolayı müdahale edemedik. İtfaiyeye haber verdik. Yaşananlardan dolayı üzgünüm. Maddi ve manevi kayıplarımız mevcuttur. Suçlamaları kabul etmiyorum."

Olay

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında 30 Kasım 2024'te çıkan yangında, işçiler Suzan Çakır, İmran Oğuz Kayan ve Mustafa Dirmen hayatını kaybetmişti.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında fabrikanın genel sorumlusu ve iş güvenliği sorumlusu ile yangının çıktığı alanın sorumlularının da olduğu 5 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden Serkan T. tutuklanmış, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Serkan T'nin geçen ay yapılan tutukluluk incelemesinde ev hapsi tedbiri uygulanarak tahliyesine karar verilmişti.