Mobilya Fabrikasında İş Kazası

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya fabrikasının çatısından düşen Suriye uyruklu elektrik teknikeri Ahmet H. (55), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 5'inci Cadde'de faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Suriye uyruklu elektrik teknikeri Ahmet H., elektrik tesisatı çekmek için çıktığı 5 metre yüksekliğindeki çatıdan düşerek, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Ahmet H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.