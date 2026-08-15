Mobilya İmalatçısına Tehdit ve Silahlı Saldırı

Beylikdüzü'nde mobilya imalatçılığı yapan Mahir Yiğit, iddiaya göre İzmir merkezli bir firma ile yaşadıkları ticari anlaşmazlık nedeniyle başka kişilerce tehdit edildi. Yiğit'e zorla 4 milyon liralık senet imzalatmaya çalışan ve reddedildiklerinde silah çeken şüpheliler, güvenlik kamerasına yansıdı. Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan Yiğit, "Yaklaşık altı aydır beni tehdit ediyorlar. 'Helikopterle gelip seni aldırırım', 'Bahçeme gömerim' diyerek haraç istediler" dedi.

Olay, geçtiğimiz günlerde Beylikdüzü'nde meydana geldi. İddiaya göre, atölyesinde mobilya imalatı yapan Mahir Yiğit, geçtiğimiz yıl İzmir'de bulunan bir mobilya firmasıyla fason üretim için anlaşma yaptı. Firma, bir süre sonra ödemeleri durdurunca Yiğit de üretimi kesti.

SİLAH ÇEKİP SENET İMZALATMAK İSTEDİLER

Bir süre sonra Mahir Yiğit'i tanımadığı kişiler aramaya başladı. Yiğit'i arayan kişiler, söz konusu İzmirli firmaya mobilya yaptırmak için para verdiklerini, ancak mobilyalarını alamadıklarını öne sürdü. Şüpheliler, ödemeyi Yiğit'ten tahsil etmek istedi. Yiğit, aracı firmadan herhangi bir alacağı olmadığını ve önceki ödemelerin karşılığını teslim ettiğini belirtmesine rağmen tehditler devam etti. 2 Ağustos'ta Mahir Yiğit'in iş yerine 3 kişi geldi. İddiaya göre, iş yerine gelenler Yiğit'e 4 milyon liralık senet imzalatmaya çalıştı. Yiğit senedi imzalamayı kabul etmeyince arbede yaşandı ve iş yeri çıkışında silah çekildi.

SİLAH ÇEKTİKLERİ ANLAR KAMERADA

İzmirli firmadan gelen şüphelilerin Yiğit'in iş yerinin önünde yaşadıkları tartışma ve bir kişinin silahını çıkararak Yiğit ve arkadaşına doğrulttuğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

'YAKLAŞIK ALTI AYDIR BENİ TEHDİT EDİYORLAR'

Yaşananları anlatan Mahir Yiğit, "Açıkçası şöyle, İzmir'de bir firmaya iş yaptırmış bu arkadaşlar. İzmirli firmaya da ben ara ara fason işler yaparım. İzmirli firmadaki arkadaşlardan ödemelerini alamadıklarını söylüyorlar. Dolayısıyla İzmir'deki firmaya da ben buradan işler yaptığım için bu ödemeyi benden tahsil etmeye kalktılar. Yaklaşık altı aydır beni tehdit ediyorlar. Burada çalışan arkadaşlarım şahit. Örneğin, 'Helikopterle gelirim, seni kaldırırım. Helikopterle seni aldırırım' ya da 'Bahçemde öldürürüm, bahçeme gömerim' dediler. En son buraya geldiklerinde zaten iki aşiretleri olduğunu iddia eden kişilerle, bir tane kadın, bir tane erkek olarak geldiler buraya ve sonunda da kendisi geldi. Burada bana senet imzalatmaya dahi kalktılar. Ben bunu kabul etmediğim için bu sefer sizin kamerada gördüğünüz olaylar yaşanmaya başladı. Daha sonrasında tabii ki karakolluk oldu" dedi.

'4 MİLYON LİRA BENDEN HARAÇ İSTEDİLER'

Yiğit, "Daha sonra başka bir numaradan aramaya başladılar. Bu sefer de bir tanesi Kahramanmaraş'ta olduğunu, Kahramanmaraş'tan geldikten sonra benimle görüşeceği gibi ifadelerde bulundu. Biz ne yapacağımızı şaşırdık açıkçası. Tehdit mesajları duruyor, benim yazışmalarımın hepsi de elimde mevcut. Görüntü var burada, silah direkt bize doğruluyor, arkadaşıma doğruluyor ve o sırada yukarıda küçük çocuklar buralarda oynuyor. Buna rağmen karakola gidiyoruz, karakoldan serbest kalıyor ve tehditler devam ediyor. Ticaretim yok zaten. Ben bu insanların varlığını duyduğum zaman ben bu insanlarla ticareti kestim. Mimar hanımlarına da yazdım. Ben bu insanlarla ticaret yapmak istemiyorum çünkü bu insanlar kendilerinin Mardinli bir aşiret olduğunu ve bu aşiretlerin bizi anında yok edebileceğini söylüyor. 4 milyon lira benden haraç istediler. Burada bana senet imzalatmaya çalışıyor, 3,5 milyona düşürüyor, pazarlık yapıyor" ifadelerini kullandı.