MOD10 Gençlik Orkestrası Ağustos Ayında Turneye Çıkıyor

(BALIKESİR) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı müzisyenlerinden Umut Ayral'ın şefliğinde 8-18 yaş arasındaki 45 gençten oluşan MOD10 Gençlik Orkestrası, ağustos ayı boyunca turnede olacak. MOD10, turnenin ilk konserini Bandırma Meydan'da gerçekleştirecek.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Orkestra Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren MOD10 Gençlik Orkestrası turneye çıkıyor. Umut Ayral'ın şefliğindeki orkestra, turnenin ilk konserini 4 Ağustos Pazar Bandırma Meydan'da verecek.
80'lerden bugüne yerli-yabancı seçkin eserlerden oluşan repertuarlarıyla Bandırmalılara müzik ziyafeti yaşatacak MOD10, ağustos ayı boyunca şehrin farklı noktalarında toplam 8 konser verecek.
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