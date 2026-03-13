Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu

13.03.2026 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayşegül Eraslan, evinde ölü bulundu. Sosyal medya hesabında duygusal bir not paylaştı.

KAĞITHANE'de moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan (27), yaşadığı evde ölü bulundu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eraslan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı görüldü.

Olay, saat 00.00 sıralarında Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre moda tasarımcısı ve sanal medya ünlüsü Ayşegül Eraslan'dan haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

'BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM'

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından 'paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı' yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

'ÇOK ŞİDDETLE BÜYÜDÜM'

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise 'Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok' yazılı notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Öte yandan Ayşegül Eraslan'ın televizyondaki bir moda programıyla tanındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Sosyal Medya, Güncel, Medya, Moda, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir aileyi “tarihi eser“ için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım Bir aileyi "tarihi eser" için katletmiş: Bir ay içinde çok iyi bir yerde olacağım
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı Fransa Merkez Bankası Başkanı: Hiç paramız kalmadı
Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek Dehşete düşüren görüntü: Bir kadın, biri yarı çıplak diğeri bıçaklı iki erkek
Tarihi operasyon başlıyor Real Madrid’den Galatasaray’a 110 Milyon euro Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Müge Anlı’dan ortalığı karıştıran sözler Herkes bu videoyu paylaşıyor Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

10:10
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
Kavurma yapılan atın sahibi konuştu: Hayır yapmak isterken kötülüğe vesile olduk
10:08
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
Görüntüye tepki yağıyor: Hastasıyla tartışan doktordan skandal sözler
10:02
Sadettin Saran’dan Galatasaray’a olay sözler
Sadettin Saran'dan Galatasaray'a olay sözler
09:48
Trump’tan İran’a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
Trump'tan İran'a yeni tehdit: Bugün bu deli pisliklerin başına neler geleceğini izleyin
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu! Kanlı notu dikkat çekti
07:59
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı’nın durumu ağırlaştı
Hastaneye kaldırılan İlber Ortaylı'nın durumu ağırlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 10:38:34. #7.12#
SON DAKİKA: Moda Tasarımcısı Ayşegül Eraslan Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.