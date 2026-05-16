Modena'da Yaya Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modena'da Yaya Saldırısı: 7 Yaralı

16.05.2026 20:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Modena'da 31 yaşındaki sürücü, yayaların arasına dalarak 7 kişiyi yaraladı. Sürücü gözaltında.

İtalya'nın Modena kentinde bir kişinin otomobiliyle yüksek hızda yayaların arasına dalarak, 7 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Modena kentinde yerel saatle 16.30 civarında 31 yaşındaki sürücünün aracıyla şehir merkezindeki Emilia Caddesi'ne saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla daldığı ve yayalara çarptığı belirtildi.

Aracın bir dükkanın vitrinine çarparak durduğu, Fas asıllı İtalyan vatandaşı olduğu belirtilen sürücünün kaçmaya çalıştığı ve bu sırada bir kişiyi bıçakladığı ifade edildi.

Sürücünün yoldan geçenlerce yakalanarak durdurulduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti, yaptığı açıklamada, olayda 2'si ağır 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı basın organları ise ağır yaralı sayısının 4 olduğunu kaydetti.

Basına konuşan görgü tanıkları, aracın çok hızlı geldiğini ve çarptığı yayaları havada gördüklerini ifade etti.

Meloni: "Yaralılara ve ailelerine dayanışmamı belirtiyorum"

Yunanistan'da Avrupa-Körfez Forumu Toplantısı'na katılan Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Modena'da bir adamın birkaç yayaya çarptığı ve ardından yoldan geçen birini bıçakladığı olay son derece vahimdir. Yaralılara ve ailelerine dayanışmamı belirtiyorum. Ayrıca saldırganı durdurmak için cesurca müdahale eden bölge sakinlerine ve polise de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı ile görüştüm ve olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için yetkililerle sürekli iletişim halindeyim. Saldırganın yaptıklarından ötürü tam olarak hesap vereceğine inanıyorum."

Kaynak: AA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modena'da Yaya Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor Reyting rekortmeni dizi için final kararı: Eşref Rüya ekrana veda ediyor
TFF, Galatasaray’ın kupa törenine katılım göstermedi TFF, Galatasaray'ın kupa törenine katılım göstermedi
Antalya’da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi Antalya'da yabancı uyruklu şahıs kedinin üzerine bastı, köpeği tekmeledi
Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor! Sarı-kırmızılılar kupasını kaldırdı
Süper Lig’e dönüş yolunda Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor Süper Lig'e dönüş yolunda! Jorge Jesus, Fenerbahçe ile görüşüyor
2027 hac başvuruları için tarih belli oldu 2027 hac başvuruları için tarih belli oldu

22:15
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor’da
RAMS Başakşehir sezonu beşinci tamamladı! Avrupa kupaları için gözler Trabzonspor'da
22:00
’İlahi adalet’ 5 saniyede tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
'İlahi adalet' 5 saniyede tecelli etti: Kediye yaptıklarından sonra yere kapaklandı
21:44
Rizespor’da Samet Akaydin için yolun sonu
Rizespor'da Samet Akaydin için yolun sonu
21:22
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
Eski MMA dövüşçüsü dalgalarla boğuşan 4 çocuğu kurtardı, kendisi sulara gömüldü
20:48
Şanlıurfa’da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
Şanlıurfa'da mezarlıkta plastik varilde 21 insan cenini bulundu
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 22:18:47. #7.13#
SON DAKİKA: Modena'da Yaya Saldırısı: 7 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.