Modena'da Yaya Saldırısı: 7 Yaralı

İtalya'nın Modena kentinde bir kişinin otomobiliyle yüksek hızda yayaların arasına dalarak, 7 kişinin yaralanmasına yol açtığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlerde, ülkenin kuzeyindeki Modena kentinde yerel saatle 16.30 civarında 31 yaşındaki sürücünün aracıyla şehir merkezindeki Emilia Caddesi'ne saatte 100 kilometrenin üzerinde hızla daldığı ve yayalara çarptığı belirtildi.

Aracın bir dükkanın vitrinine çarparak durduğu, Fas asıllı İtalyan vatandaşı olduğu belirtilen sürücünün kaçmaya çalıştığı ve bu sırada bir kişiyi bıçakladığı ifade edildi.

Sürücünün yoldan geçenlerce yakalanarak durdurulduğu ve güvenlik güçlerince gözaltına alındığı bilgisi verildi.

Modena Belediye Başkanı Massimo Mezzetti, yaptığı açıklamada, olayda 2'si ağır 7 kişinin yaralandığını belirtti.

Bazı basın organları ise ağır yaralı sayısının 4 olduğunu kaydetti.

Basına konuşan görgü tanıkları, aracın çok hızlı geldiğini ve çarptığı yayaları havada gördüklerini ifade etti.

Meloni: "Yaralılara ve ailelerine dayanışmamı belirtiyorum"

Yunanistan'da Avrupa-Körfez Forumu Toplantısı'na katılan Başbakan Giorgia Meloni, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün Modena'da bir adamın birkaç yayaya çarptığı ve ardından yoldan geçen birini bıçakladığı olay son derece vahimdir. Yaralılara ve ailelerine dayanışmamı belirtiyorum. Ayrıca saldırganı durdurmak için cesurca müdahale eden bölge sakinlerine ve polise de teşekkür ediyorum. Belediye Başkanı ile görüştüm ve olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için yetkililerle sürekli iletişim halindeyim. Saldırganın yaptıklarından ötürü tam olarak hesap vereceğine inanıyorum."