Modi BMGK reformu için kesin takvim çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modi BMGK reformu için kesin takvim çağrısı yaptı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, BMGK reformunun daha fazla ertelenemeyeceğini, metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini söyledi. Modi, Yeni Delhi'deki 18. BRICS Liderler Zirvesi'nde Küresel Güney'in kuralları şekillendirenler konumuna geçmesi gerektiğini belirtti.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) reformunun daha fazla ertelenemeyeceğini, bu konudaki metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini söyledi.

Modi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 18. BRICS Liderler Zirvesi'nin açılışında??????? konuştu.

BMGK reformunun??????? daha fazla ertelenemeyeceğini vurgulayan Modi, bu konudaki metin temelli müzakerelerin kesin bir zaman çizelgesine ve net sonuçlara bağlanması gerektiğini ifade etti.

Küresel Güney'in "kurallara uyanlar" yerine "kuralları şekillendirenler" konumuna geçmesi gerektiğini belirten Modi, BRICS'in bu dönüşüm için gerekli diplomatik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinde rol oynayabileceğini, Küresel Güney'deki gelen genç diplomatlara müzakere becerileri, uygulamalı eğitim ve hukuki uzmanlık sağlayabileceğini söyledi.

BRICS'in "20. yılı" vurgusu

Modi, BRICS'in "20. yılına girmesini, bir insanın daha olgun ve sorumlu bir yaşa ulaşmasına" benzeterek, "İnsan yaşamı, 20 yaşına ulaştığında olgunluk ve sorumluluğun yeni bir aşamasına girer. Bu, hayallerin sorumluluklarla iç içe geçtiği ve yeteneklerin yeni bir yön bulduğu bir aşamadır." dedi.

Bugünü de "BRICS'in olgunluğa erişme zamanı" olarak nitelendiren Modi, BRICS'in son 20 yıl boyunca farklı bakış açılarına saygı göstererek uzlaşma yoluyla küresel sahnedeki kimliğini güçlendirdiğini ifade etti.

Modi, "Şimdi, BRICS içindeki birlik ve uzlaşımızı küresel sahnede somut sonuçlara dönüştürmenin zamanıdır. Gelecekteki 20 yıl için yeni ve iddialı bir gündem üzerinde çalışmalıyız. Öncelikle kendi çalışma sistemlerimizi iyileştirerek başlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Narendra Modi, Yeni Delhi, Hindistan, Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Modi BMGK reformu için kesin takvim çağrısı yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü İlaç içip uyuyakaldı, oğlu polisi aradı! Ekipler kapıyı açınca şaşkına döndü
Arda Güler için tam 100 milyon Euro Arda Güler için tam 100 milyon Euro
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Fenerbahçe’de ortalık karıştı İsmail Kartal'ın istifası sonrası Fenerbahçe'de ortalık karıştı
Hakan Fidan’dan Diyarbakır’da ’süreç’ mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli Hakan Fidan'dan Diyarbakır'da 'süreç' mesajı: Sorunlar diyalogla çözülmeli
Öcalan’a İmralı’da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var Öcalan'a İmralı'da ev inşa edilmiş, geçmek için bir şartı var
Nijerya’da “bitkisel içecek“ tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30’a yükseldi Nijerya'da "bitkisel içecek" tüketimi nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi

16:57
Polise direndi, gazeteciye tükürdü Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
Polise direndi, gazeteciye tükürdü! Trafiği birbirine katan sözde sanatçı tutuklandı
16:51
Davutoğlu oğlunu evlendirdi Tüm gözler Erdoğan’ı aradı ama...
Davutoğlu oğlunu evlendirdi! Tüm gözler Erdoğan'ı aradı ama...
16:45
Bu mesaj kime Miçotakis’ten provokatif Meis ziyareti
Bu mesaj kime? Miçotakis'ten provokatif Meis ziyareti
16:27
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
Ankara ve Bakırköy dosyaları kesişti! Alihan Kuriş örgütü ile FETÖ hattı tespit edildi
16:26
Altın piyasasında neler oluyor 20 yıldır böylesi yaşanmadı
Altın piyasasında neler oluyor? 20 yıldır böylesi yaşanmadı
16:12
Dudak dudağa görüntü paylaştı İşte Midyeci Ahmet’in ilanla bulduğu eş adayı
Dudak dudağa görüntü paylaştı! İşte Midyeci Ahmet'in ilanla bulduğu eş adayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2026 17:29:44. #7.13#
SON DAKİKA: Modi BMGK reformu için kesin takvim çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement