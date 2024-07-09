Modi, Putin'e teşekkür etti: Rusya her koşulda yardıma koşan dost - Son Dakika
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Modi, Putin'e teşekkür etti: Rusya her koşulda yardıma koşan dost

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı 'her koşulda yardıma koşan dost' şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti. Modi, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya gelirken, Rusya'yı Hindistan'ın 'her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki' olarak niteledi ve ilişkilerin her zaman olumlu ilerleyeceğini belirtti. Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

09.07.2024 11:31
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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Rusya'yı "her koşulda yardıma koşan dost" şeklinde nitelendirerek ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından dolayı Devlet Başkanı Vladimir Putin'e teşekkür etti.

Hint basınındaki haberlere göre Modi, resmi ziyarette bulunduğu Moskova'da Hint diasporasıyla bir araya geldi.

Rusya'yı Hindistan'ın "her koşulda yardıma koşan dostu ve güvenilir bir müttefiki" olarak niteleyen Modi, Rusya ile ilişkilerinin her zaman olumlu ilerleyeceğini belirtti.

Modi, ikili ilişkileri güçlendirme çabalarından ötürü Putin'e teşekkür ederek, Moskova- Yeni Delhi ilişkilerinin "güçlü bir temele ve karşılıklı güvene dayandığını" ifade etti.

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Hindistan Başbakanı Modi, dün Moskova'da gayri resmi bir görüşme gerçekleştirmişti.

Paylaşılan görüntülerde, iki liderin rezidansın bulunduğu bölgeyi elektrikli küçük bir araçla gezdikleri ve sonrasında bazı atlarla ilgilendiği görülmüştü.

Putin ile Modi'nin bugün dar ve genişletilmiş formatlarda bir dizi resmi toplantıda bir araya gelmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Modi, Putin'e teşekkür etti: Rusya her koşulda yardıma koşan dost - Son Dakika

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