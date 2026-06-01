Modi ve Hlaing'dan İşbirliği Görüşmesi

NEW Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Myanmar'da 2021'de askeri darbeyle idareye el koyan ve bu yılın başında yapılan seçimlerin ardından parlamento tarafından Devlet Başkanı seçilen Min Aung Hlaing ile ticaret, savunma ve güvenlik işbirliği konularını ele aldı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Vikram Misri, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan Başbakanı Modi ve Myanmar Devlet Başkanı Hlaing'ın başkent Yeni Delhi'de bir araya geldiğini kaydetti.

Misri, Modi ve Hlaing'ın ticaret, savunma, güvenlik işbirliği, sınır yönetimi ve bölgesel konuların yanı sıra ekonomik ve teknolojik bağların genişletilmesini görüştüğünü belirtti.

"Biz her zaman sürdürülebilir diyaloğun önemli olduğu ilkesiyle ilerledik." ifadelerini kullanan Misri, "Myanmar'ı izole etmenin ters etki yaratacağını" savundu.

Hlaing, ziyareti kapsamında, Hindistan Cumhurbaşkanı Droupadi Murmu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ve Hindistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Ajit Doval ile de bir araya geldi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Darbenin ve muhalefetin barışçı protestolarının kanlı şekilde bastırılmasının ardından başlayan silahlı direniş ve ülke genelindeki çatışmalar, 2021'den bu yana 6 bin kişinin ölümüne ve yaklaşık 3 milyon kişinin yerinden edilmesine sebep oldu.

Myanmar'da 28 Aralık 2025-25 Ocak 2026'da yapılan genel seçimlerde ordu destekli Birlik İçin Dayanışma ve Kalkınma Partisi (USDP) alt meclis Pyithu Hluttaw'da 231, üst meclis Amyotha Hluttaw'da 108 sandalye kazanarak toplam 339 sandalye elde etmişti.

Genel seçimlerin ardından toplanan parlamento, 10 Nisan'da askeri cuntanın lideri Min Aung Hlaing'i devlet başkanı seçmişti.