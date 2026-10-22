Modi ve Netanyahu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Modi ve Netanyahu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı. Açıklamaya göre taraflar Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşerek barış ve istikrarın ivedilikle tesis edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptıkları telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Hindistan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Modi ile Netanyahu'nun telefonda görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, ikilinin, Hindistan-İsrail ilişkilerinde "sürdürülen ivmeden" memnun oldukları ve iki ülke arasındaki "özel stratejik ortaklık" seviyesini daha da güçlendirme konusundaki bağlılıklarını teyit ettikleri belirtildi.

Tarafların Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine görüş alışverişinde bulundukları aktarılan açıklamada, bölgede "barışın ve istikrarın ivedilikle tesis edilmesi gerektiğini vurguladıkları" kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan Başbakanı Modi'nin ilerleme kaydedilmesi için diyalog ve diplomasi çağrısını yinelediği ifade edilerek, tarafların temasta kalma konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.

Kaynak: AA
Binyamin NetanyahuNarendra ModiCep TelefonuOrta DoğuHindistanPolitikaİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eskişehir’de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak’tan 850 bin liraya aldı Eskişehir'de asgari ücretli işçinin 9 milyonluk otomobili: Irak'tan 850 bin liraya aldı
Ankara’da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti Ankara'da başörtülü hakimleri reddeden avukat Alperen Demirdiş beraat etti
326 konteynerle Çin’e kaldırım taşı gönderme iddiası: Savcıdan 10 sanık için hapis talebi 326 konteynerle Çin'e kaldırım taşı gönderme iddiası: Savcıdan 10 sanık için hapis talebi
Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş Mustafa Sarıgül ile ilgili bomba iddia: Paraları aklamak için oğlunu evlendirmiş
Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti Başına para ödülü konulan kobralar ülkeyi mahvetti
Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti Polis memuru, avukat nişanlısını öldürüp intihar etti
19:16
Arda Turan’dan Arda Güler’i üzen tahmin
Arda Turan'dan Arda Güler'i üzen tahmin
19:14
İstanbul merkezli yasa dışı ’üreme ticareti’ operasyonu: 8 kişi tutuklandı
İstanbul merkezli yasa dışı 'üreme ticareti' operasyonu: 8 kişi tutuklandı
18:58
Aston Villa, Fenerbahçe’nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın’ı radarına aldı
Aston Villa, Fenerbahçe'nin milli kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ı radarına aldı
18:43
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
18:42
Husiler’den Suudi Arabistan’a yeni saldırı dalgası Bakanlık binasını da vurdular
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası! Bakanlık binasını da vurdular
18:25
“Kedi gibi evde oturacağım“ diyen Tanju Özcan’dan yeni açıklama
"Kedi gibi evde oturacağım" diyen Tanju Özcan'dan yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2026 20:01:34. #7.13#
SON DAKİKA: Modi ve Netanyahu telefon görüşmesinde ikili ilişkileri güçlendirme konusunda anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei