Modi ve Trump telefon görüşmesinde ikili işbirliğini gözden geçirdi

Modi ve Trump telefon görüşmesinde ikili işbirliğini gözden geçirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede ticaret, savunma, enerji ve kritik teknolojilerdeki ikili işbirliği gözden geçirildi; yakın temasın sürdürülmesi ve kapsamlı stratejik ortaklık konusunda mutabık kalındı.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret, savunma, enerji, kritik teknolojiler ve diğer alanlardaki ikili işbirliğini gözden geçirerek yakın teması sürdürme konusunda anlaştı.
Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.
Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Modi, "Ticaret, savunma, enerji, kritik teknolojiler ve diğer alanlardaki ikili işbirliğimizi gözden geçirdik." ifadesini kullandı.
İki ülke arasındaki "kapsamlı küresel stratejik ortaklığı" daha ileriye taşımak amacıyla yakın teması sürdürme konusunda Trump ile mutabık kaldıklarını aktaran Modi, Trump ile küresel barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik çabalar da dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.
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