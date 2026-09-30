Modi ve Trump telefon görüşmesinde ikili işbirliğini gözden geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Modi ve Trump telefon görüşmesinde ikili işbirliğini gözden geçirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan Başbakanı Modi, ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesi yaptığını açıkladı. Görüşmede ticaret, savunma, enerji ve kritik teknolojilerdeki ikili işbirliği gözden geçirildi; yakın temasın sürdürülmesi ve kapsamlı stratejik ortaklık konusunda mutabık kalındı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ABD Başkanı Donald Trump ile ticaret, savunma, enerji, kritik teknolojiler ve diğer alanlardaki ikili işbirliğini gözden geçirerek yakın teması sürdürme konusunda anlaştı.

Modi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Trump ile verimli bir görüşme yaptıklarını kaydeden Modi, "Ticaret, savunma, enerji, kritik teknolojiler ve diğer alanlardaki ikili işbirliğimizi gözden geçirdik." ifadesini kullandı.

İki ülke arasındaki "kapsamlı küresel stratejik ortaklığı" daha ileriye taşımak amacıyla yakın teması sürdürme konusunda Trump ile mutabık kaldıklarını aktaran Modi, Trump ile küresel barış ve güvenliği güçlendirmeye yönelik çabalar da dahil olmak üzere, bölgesel ve uluslararası konulara ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

Kaynak: AA
Donald TrumpCep TelefonuABD BaşkanıHindistanPolitikaEkonomiGüncelEnerjiDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Parti’den Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe daha AK Parti'den Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe daha
Doğubayazıt’taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı Doğubayazıt'taki gemi şeklindeki oluşumda 90 günlük araştırma bitti: Sondajda kaya yerine toprak çıktı
Hasan Şaş’ın test sonucu belli oldu İfadesiyle çelişti Hasan Şaş'ın test sonucu belli oldu! İfadesiyle çelişti
UEFA’dan Fatih Terim’e görev UEFA'dan Fatih Terim'e görev
Dilan Polat gözaltına alındı İfade sırasında fenalaştı Dilan Polat gözaltına alındı! İfade sırasında fenalaştı
İsrail’e giden uçakta infial yaratacak görüntü Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış İsrail'e giden uçakta infial yaratacak görüntü! Kaptan pilotu defalarca bıçaklamış
17:49
’’Hakemler Dosyası’’ soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
''Hakemler Dosyası'' soruşturmasında şoke eden dijital bulgu
16:59
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
TFF, bahis oynayan kulüp yöneticilerini açıkladı
16:57
CHP İstanbul’da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
CHP İstanbul'da 3 ilçenin belediye başkanını ihraç etti
16:55
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
Dilan Polat adli kontrolle serbest bırakıldı
16:44
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL’yi iade etti mi Ünlü gazeteci açıkladı
Fatma Betül Sayan Kaya 2,2 milyar TL'yi iade etti mi? Ünlü gazeteci açıkladı
16:44
İşte İsrail’e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
İşte İsrail'e giden yolcu uçağında yaşananlar: Pilotu bıçaklayıp uçağı düşürmeye çalıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2026 18:12:54. #.0.3#
SON DAKİKA: Modi ve Trump telefon görüşmesinde ikili işbirliğini gözden geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei